Скритите причини за увреждане на зъбния емайл: от избелващи пасти до дъвчене на лед

И зползването на агресивни избелващи пасти, отварянето на различни опаковки и бутилки със зъби и навикът да се дъвче лед са сред не толкова очевидните причини за увреждането на зъбния емайл, според експертка от САЩ, цитирана от Таймс Нюз Ю Кей.

This is the reason you should never crunch ice with your teeth https://t.co/RAidxr23h3 pic.twitter.com/wlmzgDEspj

Специалистка по естетична стоматология Шахира Саад отбелязва, че много хора използват избелващи пасти, за да получат зъбите им по-бързо желания по-светъл нюанс. В после време все по-голяма популярност придобива черната паста за зъби с активен въглен.

Саад предупреждава, че подобни средства са твърде агресивни - абразивните (твърди) частици в тях надраскват горния слой на емайла, оставяйки микропукнатини. По-късно, когато човек консумира оцветяващи храни като кафе, шоколад, плодове и зеленчуци, оцветителят може да попадне в тези пукнатини, което води до пожълтяване на зъбите.

"Is It Safe to Whiten Your Teeth? And if So, What Works?" by Hannah Seo via NYT https://t.co/ZTl3wutSRH

Освен това когато дентинът - твърдата тъкан, която съставлява по-голямата част от зъба, е изложен на абразивни вещества, чувствителността на зъбите се увеличава.

Специалистката препоръчва също така хората да се отърват от навика да отварят различни опаковки и бутилки и да късат хартия и торбички със зъби. Това може да доведе до нащърбяване на повърхността им.

Charcoal is currently one of the biggest trends in the world of wellness and cosmetics. People also swear that it can do wonders for teeth whitening, but does Charcoal toothpaste work? What is the truth behind brushing your teeth with it? Find out here! https://t.co/W5dzotsIa3 pic.twitter.com/nxJqgKeNCe