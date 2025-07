Съпругата на Хълк Хоган с първи думи след внезапната му смърт

С ъпругата на Хълк Хоган, Скай Дейли, публикува емоционална изповед след смъртта на легендарния кечист и звезда от риалити телевизията, разкривайки, че той е страдал от „здравословни проблеми“ в последно време.

„Не бях готова за това... и сърцето ми е на парчета“, написа Дейли — третата съпруга на Хоган — в социалните мрежи в петък, 25 юли. „Той се бореше със здравословни проблеми, но наистина вярвах, че ще ги преодолее. Имах толкова силна вяра в неговата устойчивост. Мислех, че все още имаме време.“

Хоган, роден като Тери Болеа, почина в четвъртък, 24 юли, на 71-годишна възраст. По информация на местните власти, спешен сигнал на телефон 911 е подаден в дома му в Клиъруотър, Флорида, във връзка със сърдечен арест. Хоган е бил транспортиран до местна болница, където по-късно е обявен за починал.

Новината за смъртта му шокира феновете, особено на фона на скорошните публични уверения от страна на негови близки и представители, че състоянието му е „феноменално“. Само два дни преди трагедията, дългогодишният му приятел и мениджър Джими Харт увери в социалните мрежи, че Хоган се чувства отлично.

„Тази загуба е внезапна и почти невъзможна за осмисляне“, написа 46-годишната Дейли в прощалното си послание. „За света той беше легенда... но за мен той беше моят Тери. Мъжът, когото обичах. Моят партньор. Моето сърце.“

Скай Дейли подчерта, че Хоган винаги е имал силна връзка с феновете си. Въпреки физическите си страдания в последно време, той продължавал да се среща с почитатели, да раздава автографи, да се снима и да се свързва с хората, които са го подкрепяли през годините.

„Вие значехте всичко за него“, обърна се тя към феновете.

„Той вярваше в Христос и намирам утеха в мисълта, че душата му е в мир и че е посрещнат у дома“, допълни тя. „Моля ви, включете в молитвите си семейството му и всички нас, които го обичахме, докато се опитваме да се справим с тази нова реалност.“

Дейли и Хоган се запознават през февруари 2022 г., когато йога инструкторката и майка на три деца е забелязана на концерт на Брет Майкълс заедно с Хоган. По-късно той потвърждава романтичната им връзка.

Дванадесеткратният световен шампион по професионална борба обявява годежа си със Скай Дейли през юли 2023 г., а два месеца по-късно двамата сключват брак на интимна церемония във Флорида.

„Моят нов живот започва сега!“, написа тогава Хоган в Instagram, публикувайки видеоклипове от сватбата.

Вълна от съболезнования заля социалните мрежи от имена в света на шоубизнеса и спорта. WWE публикува официално изявление, в което отдаде признание на Хоган за ключовата му роля в глобалния успех на компанията още от 80-те години, когато става неин първи световен шампион.

