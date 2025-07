Кръв, пот и сълзи: Поглед назад към върховете и паденията на Хълк Хоган

Х ълк Хоган, който почина на 71-годишна възраст , беше изцяло американският герой на професионалния кеч, като комбинацията му от мачо атлетизъм и невероятно шоуменство изигра огромна роля в експлозивния ръст на популярността на спорта през 80-те години на миналия век, пише BBC.

Роден като Тери Джийн Болеа, той започва кариерата си във Флорида през 70-те години на миналия век и се предполага, че получава прякора „Хълк“, след като се извисява над актьора от „Невероятният Хълк“ Лу Фериньо в местно телевизионно предаване.

След това той става Хоган, след като се присъединява към Световната федерация по кеч (WWF) - чийто собственик Винс Макмеън иска боец с име, звучащо ирландски.

Super Sky Point to Hulk Hogan, a man who revolutionized the pro wrestling industry twice. If you don’t remember Wrestlemania III, I can’t adequately explain what a cultural touchstone moment it was when he did the seemingly impossible by slamming Andre the Giant. He was the… pic.twitter.com/CwGyO3u238 — Super 70s Sports (@Super70sSports) July 24, 2025

Хоган е заснет с родителите си Питър и Рут зад кулисите на Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк през 1984 г.

Възходът му към славата вървеше ръка за ръка с възхода на кеча като телевизионен спектакъл, смесвайки спорта с драмата, героите и сюжетните линии на шоубизнеса.

С добрите срещу лошите, той беше квинтесенцията герой и любимец на феновете.

Хоган използва актьорските си умения на екрана, когато играе Тъндърлипс, опонентът на Силвестър Сталоун в благотворителен мач, във филма от 1982 г. „Роки III“.

Той също така изигра Старлайт Старбрайт във вариететното шоу на Доли Партън през 1987 г., като кънтри певицата се появи като негова суперфенка, превърнала се в съпруга, във видеоклип към песента ѝ Headlock On My Heart.

Being born in 1979 and a lifelong wrestling fan, Hulk Hogan was my version of Superman.



The American flag, Rick Derringer intro music, red & yellow, the big boot, the leg drop, and the posing was something you had to see.



An American icon, face of the 80s, and a legendary… pic.twitter.com/DPeRGJYVf6 — Dale Jackson - AL and TN’s Most Trusted Journalist (@TheDaleJackson) July 24, 2025

Когато Wrestlemania V се проведе на Trump Plaza в Атлантик Сити, Ню Джърси, през 1989 г., Хоган се срещна с домакина на събитието - и впоследствие подкрепи Доналд за президент.

‼️‼️‼️‼️ RIP Hulk Hogan ‼️‼️‼️‼️



Terry Gene Bollea, better known as Hulk Hogan, burst into the world on August 11, 1953, in Augusta, Georgia, a strapping baby who would grow into a larger-than-life icon. Raised in Tampa, Florida, young Terry dreamed of rock stardom, mastering… pic.twitter.com/zLO5BPiIws — 🌋🌋 Deep₿lueCrypto 🌋🌋 (@DeepBlueCrypto) July 24, 2025

Той изгради холивудска кариера извън ринга във филми, включително „Без забрани“, „Предградски командо“, „Г-н Нани“ (на снимката) и „Дядо Коледа с мускули“.

Обратно на ринга, той се изправи срещу ново поколение звезди по кеч през 2000-те, включително Дуейн „Скалата“ Джонсън в мач, обявен като „Икона срещу Икона“ на Wrestlemania X8.

„В по-добра форма съм от него“, каза Хоган пред Ройтерс пет месеца преди 50-ия си рожден ден, но Скалата излезе победител.

Джон Сина усети силата на Хълк Хоган - или поне му се стори, че го усети - когато двамата се представиха заедно на наградите Teen Choice Awards през 2005 г.

Хоган продължи да се бори, докато славата му продължаваше да расте, дори с течение на годините - на снимката е изправен срещу колегата си ветеран Рик Флеър през 2009 г.

Сюжетите често може да са били предварително написани, но кръвта е била истинска.

Общо Хоган спечели шест шампионски титли на WWF/WWE, осем пъти беше хедлайнер на WrestleMania и два пъти беше въведен в Залата на славата на WWE.

Той също така се радваше на успех в риалити телевизията в собствения си сериал „Хоган знае най-добре“, заедно със съпругата си Линда и двете им деца от 2005 до 2007 г.

Имиджът му претърпя непредвиден удар през 2015 г., когато беше наказан от WWE заради използването на расова обида в изтекло видео. „Моля, простете ми“, каза той в сълзливо интервю за „Добро утро, Америка“ по ABC. „Аз съм добър човек.“

През последните години той раздели мненията сред феновете като един от най-гласовитите поддръжници на Доналд Тръмп сред знаменитостите, подкрепяйки го в неговия запазен театрален стил на събития, включително Националната конвенция на републиканците преди една година и предизборен митинг в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк през октомври.