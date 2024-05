Пропита с мистерии и фолклор: Тайната на гробницата Крийвикел

И рландия е пълна с призраци. Древните ѝ култури, които са загадка за нас, са оставили пейзаж, осеян със мистерии и странни места.

Едни от най-странните и най-старите се намират в графство Донегал. Далеч на ветровитото атлантическо крайбрежие се намира мистериозната гробница Крийвикел (Creevykeel Court Tomb) - неолитно чудо, пропито с мистерии и фолклор.

С изветрелите си камъни и призрачната си атмосфера, гробницата Крийвикел е завладяла въображението на поколенията, привличайки посетители от всички краища на страната, за да размишляват върху тайните, скрити в древните ѝ покои.

Creevykeel Court Tomb is a #cursed Neolithic site. #Ghosts haunt its stones, said to be the resting place of #giants, and strange lights have been seen at night.https://t.co/5ti0xxEOjC