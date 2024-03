Учени откриха непокътнати тела на средновековни благородници (СНИМКИ/ВИДЕО)

Н епокътнати останки на осем средновековни благородници са открити по време на реставрация на манастир в Североизточна Испания.

Екип от изследователи е направил "изключителното откритие" в готическия манастир на кралския манастир Сантес Креус в Тарагона, част от автономната област Каталуния, съобщи в прессъобщение Министерството на културата на региона и банковата фондация с нестопанска цел "Ла Кайша".

Готическият манастир в община Айгуамурсия е в процес на реставрация, но откриването на непокътнатите кралски погребения е "напълно неочаквано" и разкрива един необичаен погребален комплекс, се казва в съобщението.

Изследователският екип, съставен от археолози, антрополози, реставратори и други специалисти, открива непокътнатите скелети в саркофазите на северната галерия на манастира. Тези саркофази отговарят на членове на каталунската аристокрация от XIII и XIV век, които са били погребани там.

Преди да отворят гробниците, експертите са подозирали, че те вече са били ограбени въз основа на съществуващата документация.

Откритията са направени през октомври миналата година по време на работата по демонтирането на саркофазите в рамките на реставрацията. Всички те са доста унифицирани по стил, с украса, показваща благородническите семейства, на които са принадлежали.

Според изследователите различните средновековни погребения са открити в много добро състояние на запазеност. Всъщност изглежда, че саркофазите не са били отваряни от последния път, когато телата са били поставени в тях. Около скелетите са запазени някои останки от текстил.

Изследователите са успели да извлекат проби от текстила, тъканните и костните останки, чийто анализ ще предостави ценна информация за осемте погребани лица.

Според изследователите находките са "изключителни", като се има предвид социалната класа на починалите лица и доброто състояние на запазеност както на човешките останки, така и на текстила.

В допълнение към реставрационните работи изследователският екип е започнал и проучване с цел да определи възможно най-точно потенциалната самоличност на погребаните благородници. Надяваме се, че това проучване ще хвърли светлина и върху условията им на живот, начина на хранене, евентуалните здравословни проблеми, от които са страдали, и други аспекти от ежедневието им. Успоредно с това се провеждат и исторически изследвания.

Заедно, проучванията биха могли да хвърлят светлина върху погребалните практики и погребалните ритуали на средновековната каталунска аристокрация.

