Кой лежи в гробницата с шест коня, потънала в лед: Принцесата от Сибир

П рез 1993 г. руският археолог Наталия Полосмак и нейният екип са открили древна гробница в района на платото Укок, разположено в планината Алтай, близо до границата на Русия с Китай.

Учените са открили гробница, потънала в лед.

След като археолозите разтопили леда, станало ясно, че са открили погребение на човек с високо положение в обществото. Тялото било заобиколено от шест коня. Тялото било погребано в дървен ковчег, изработен от масивна лиственица.

В центъра на гробницата имало млада жена, запазена толкова добре, че дори можело да се видят татуировките ѝ.

Но коя е тя и защо е имала толкова луксозно погребение?

Ледената принцеса на Сибир

Тялото на жената е било внимателно балсамирано с торф. Тя била разположена настрани, сякаш спяла спокойно. Жената била млада и главата ѝ била обръсната, но носела перука и висока шапка.

Тя била висока 167 см и племенните татуировки, изобразяващи животински форми, все още можели да се видят ясно върху бледата ѝ кожа. Облечена в дълга вълнена пола, украсена с червени и бели ивици и бели филцови чорапи, нейният ковчег бил направен достатъчно голям, за да побере прическата ѝ, която била цели 90 см.

Археолозите смятали, че “принцесата“, както я наричат, е принадлежала на пазирикската култура. Това свободно събрание от номадски племена е живяло в планините на Алтай от 6-ти до 3-ти век пр. н. е., обединени от сходен етнос и подобен начин на живот.

Те имали афинитет към живота, прекаран на кон. Смята се, че те са живели в юрти и са пасели овце напред-назад между летните и зимните пасища. Голяма част от диетата им се състояла от кедрови ядки, къпини и варено месо.

ARCHANGELOSM: Η Πριγκίπισσα Ukok https://t.co/7idCRPnITq



Η Πριγκίπισσα Ukok



Η «κατάρα» των 2.500 ετών «Ice Maiden» της Σιβηρίας pic.twitter.com/z36bcJrzgO — Andrews Mourelatos (ARCHANGELOS M) (@ANDYMOUR) June 19, 2023

Погребението

Много от погребенията в този регион са били наводнени от подпочвени води, които след това са замръзнали. Това запазило останките, защитавайки ги от гниене.

Балсамираното тяло е било погребано поне три месеца след смъртта. Следи от материал от стол, открит върху кожата ѝ, показал, че мумифицираното ѝ тяло е имало специална роля, дори след смъртта ѝ.

Учените обаче са я кръстили погрешно и доказателствата от гробницата предполагат, че тя изобщо не е принцеса. Гробницата ѝ била украсена по начин, който е представителен за средния слой на пазирикското общество.

Тя не била толкова богато украсена, колкото гробниците на пазирикските благородници, открити в същия район. Тези по-богати погребения са открити на известно разстояние от “ледената принцеса“, което, съчетано с нейната очевидно церемониална роля след смъртта ѝ, предполага една интригуваща възможност.

Разстоянието между погребенията е обичайна практика за жени, чиято професионална дейност включваше безбрачие. По този начин учените предполагат, че погребаната „принцеса“ всъщност е лечител или шаман. Тялото й показва, че през живота си тя многократно е вдишвала изпарения от мед и живак, вероятно свързани с обреди и ритуали.

Scythian Ice Maiden, Ukok Plateau, 600-300 BC.



Long before Soy and the Smoking Ban ruined everything. pic.twitter.com/8xCZEAFFFY — 🍄🌲Emmycelium🔪🫀 (@sinistrist) May 11, 2022

Причина за смъртта

Причината за смъртта била неизвестна до сравнително скоро. През 2014 г. изследователи предположили, че причината за смъртта може да е рак на гърдата.

Имало доказателства, че тялото е получило наранявания, свързани с падане. Тези наранявания обаче не са били сериозни и това накарало изследователите да смятат, че ракът на гърдата е причината за смъртта.

Учените също първоначално предполагали, че тялото е от монголски произход, но отново ги очаквала изненада. Чрез допълнителни ДНК тестове учените успели да покажат, че тялото в леда всъщност е кавказко.

Реконструкция на лицето ѝ от Таня Балуева, скулптор-криминалист от Москва, потвърдило това. Балуева използвала характеристики и измервания, както и сравнения със съвременните жители на Алтай в своята реконструкция.

The Siberian Ice Maiden :



In 1993, Russian archaeologist Natalya Polosmak and her team excavated an ancient tomb at Ukok Plateau, located in Altai Mountains near Russia’s border with China. As archaeologists melted the ice, it became clear that they had found burial of a person… pic.twitter.com/vMVU6qGJhw — Archaeo - Histories (@archeohistories) March 13, 2024

Разкопки

Наталия Полосмак, водещият археолог на разкопките, и нейният екип били преведени през платото до група от „кургани“, вид гробно място, популярно в тази ивица земя между Русия и Китай. Курганът е построен с назъбени дървени колове, за да образува кабина, а след това е заобиколен от скали. Това използване на органичен материал позволява погребението да бъде датирано.

Преди да стигне до камерата на “ледената девойка“, Полосмак открила по-късно погребение в същия курган. Тя вярвала, че това по-късно погребение е външно погребение от подчинени народи, които са искали да почетат мъртвите си, като ги погребват на същото място като групите Пазирик.

По-късното погребение показало признаци на грабеж, което вероятно е позволило водата и снегът да се съберат в основната гробница в кургана. Това би обяснило замразените останки.

The Ice Maiden: Who was the Frozen “Princess” of Ukok?https://t.co/MJ6LzkzNCE — Historic Mysteries (@HistoricMystery) October 13, 2023

Противоречиво извличане

Разкопките били извършени с голямо внимание, въпреки че екипът все още имал проблеми при премахването на съдържанието на гробницата. Методите, използвани за разтопяване на леда и отстраняване на артефактите и тялото, довели до известно влошаване на гробните дарове.

Горещата вода, използвана за отстраняване на леда, повредила някои от татуировките, останали върху кожата на тялото. Последвалото транспортиране на находките от мястото до лабораторията, въпреки че са били съхранявани в хладилник, е довело до допълнителни щети.

Възникнал спор между руските власти и местните жители относно находката. Местните жители митологизирали погребението като техен предшественик от номадския алтайски народ. Руската федерация се опитала да подкопае тази връзка и като такъв културният суверенитет на Алтай се фокусирал върху “ледената девойка“.

В продължение на 19 години след откриването тялото е държано под ключ в научен институт в Новосибирск. През 2012 г. обаче то е върнато в Алтай, където се съхранявало в специален мавзолей в Горно-Алтайск, столицата на Република Алтай. Повече разкопки не е имало, тъй като процесът е бил забранен.

IN CASE YOU'VE NEVER SEEN THEM!

The Siberian Ice Maiden, or the Princess of Ukok, is a female mummy with tattoos from the 5th century BC. Republic of Altai, Russia. pic.twitter.com/oyWLrm6znF — THE GOOSE GIRL { Sylvia's mother said... } (@SYLVIAHAS5GEESE) March 6, 2024

Девойката в сибирския лед

След като е върнато в района на Алтай, тялото в музея е поставено в специално помещение в съответствие с вярванията на алтайския народ.

Посетителите на музея можели да видят останките само в определени дни от годината, тъй като съществувало риск излагането на тялото да увреди допълнително находката. Когато не може да бъде видяна, на посетителите вместо това се показва точно копие на мястото на погребението и интерпретации на това как може да е изглеждала „ледената девойка“, когато е умряла.