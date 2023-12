Силни геомагнитни бури ще засегнат Земята този уикенд

Г еомагнитни бури, причинени от слънчеви изригвания, ще засегнат Земята през този уикенд, съобщи ДПА. Възможно е да бъдат повлияни комуникациите в някои региони, се казва в съобщение на Центъра за прогнозиране на космическото време в САЩ.

Ефектите от очакваните бури са от категории G1 (слаби) и G2 (умерени). Последствията от слънчевата активност ще се усещат и в неделя.

GEOMAGNETIC STORMS LIKELY 16-18 DECEMBER:

Here are predicted Earth arrival times (and uncertainties) across the space weather community for yesterday's coronal mass ejection event which was associated with an X2.8-class solar flare.

