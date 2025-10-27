Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

С идни Суини впечатли с нова, смела визия на червения килим по време на премиерата на филма си „Кристи“ в Лос Анджелис, част от програмата на AFI, в събота.

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

Тя се появи с ярко руси кичури, за разлика от по-тъмния нюанс, с който я видяхме по-рано този месец на премиерата на „Кристи“ на Лондонския филмов фестивал BFI.

Фризьорът на Суини, Глен Коко Оропеза, сподели подробности за едноседмичния процес на трансформация на косата ѝ в публикация в Instagram в събота. „Не бих могъл да бъда по-щастлив от този мечтателен и лъскав резултат“, написа той.

Суини съчета новата си прическа с елегантна бледорозова рокля с къси ръкави от Miu Miu. Любимият ѝ, музикалният продуцент Скутър Браун, не я придружи на събитието в събота, макар източник да сподели пред Page Six, че актрисата често се допитва до него за съвети относно кариерата си.

„Тя обича да има някой, от когото да поиска съвет относно кариерата си“, каза източникът по-рано този месец.

Според източника, Суини „обича да прекарва време“ с 44-годишния Браун, но той подчерта: „Не очаквайте сватбени камбани... Нейният приоритет номер едно е кариерата ѝ.“

Суини получи номинация за „Оскар“ за ролята си в „Кристи“, където влиза в образа на новаторската боксьорка Кристи Мартин.

За да се подготви за ролята, актрисата премина през впечатляваща физическа трансформация, качвайки 14 килограма мускулна маса и носейки кафява коса за филма.

„Не ми се побираха дрехите“, сподели тя пред списание W за промяната в теглото си. „Обикновено нося дънки с размер 23, а носех размер 27.“

„Гърдите ми станаха по-големи“, добави тя. „И дупето ми стана огромно. Беше лудост! Бях като: „О, Боже мой.“