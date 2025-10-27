Любопитно

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

27 октомври 2025, 14:21
Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

С идни Суини впечатли с нова, смела визия на червения килим по време на премиерата на филма си „Кристи“ в Лос Анджелис, част от програмата на AFI, в събота.

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

Тя се появи с ярко руси кичури, за разлика от по-тъмния нюанс, с който я видяхме по-рано този месец на премиерата на „Кристи“ на Лондонския филмов фестивал BFI.

Фризьорът на Суини, Глен Коко Оропеза, сподели подробности за едноседмичния процес на трансформация на косата ѝ в публикация в Instagram в събота. „Не бих могъл да бъда по-щастлив от този мечтателен и лъскав резултат“, написа той.

Суини съчета новата си прическа с елегантна бледорозова рокля с къси ръкави от Miu Miu. Любимият ѝ, музикалният продуцент Скутър Браун, не я придружи на събитието в събота, макар източник да сподели пред Page Six, че актрисата често се допитва до него за съвети относно кариерата си.

„Тя обича да има някой, от когото да поиска съвет относно кариерата си“, каза източникът по-рано този месец.

Според източника, Суини „обича да прекарва време“ с 44-годишния Браун, но той подчерта: „Не очаквайте сватбени камбани... Нейният приоритет номер едно е кариерата ѝ.“

Embed from Getty Images

Суини получи номинация за „Оскар“ за ролята си в „Кристи“, където влиза в образа на новаторската боксьорка Кристи Мартин.

За да се подготви за ролята, актрисата премина през впечатляваща физическа трансформация, качвайки 14 килограма мускулна маса и носейки кафява коса за филма.

Embed from Getty Images

„Не ми се побираха дрехите“, сподели тя пред списание W за промяната в теглото си. „Обикновено нося дънки с размер 23, а носех размер 27.“

„Гърдите ми станаха по-големи“, добави тя. „И дупето ми стана огромно. Беше лудост! Бях като: „О, Боже мой.“

Източник: pagesix.com    
Сидни Суини Филмова премиера Филм Кристи Червен килим Нова прическа Руса коса
Последвайте ни

По темата

Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 19 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 18 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 19 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 20 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Любопитно Преди 37 минути

Човешката сексуалност наистина е сложно преживяване и то такова, което ни засяга и се влияе както от физически, така и от емоционални фактори

Снимката е илюстративна

Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето

Свят Преди 59 минути

Детектив Алиша Стоун е била приета по спешност в болница, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая

Израел няма да приеме турски сили в Газа по плана на Тръмп

Израел няма да приеме турски сили в Газа по плана на Тръмп

Свят Преди 1 час

Някога добрите турско-израелски отношения се влошиха по време на войната в Газа

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Любопитно Преди 1 час

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Свят Преди 1 час

Това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

<p>Кога е време да кажете &bdquo;стоп&ldquo; на алкохола</p>

Кога е време да се откажем от алкохола според лекарите

Любопитно Преди 2 часа

С напредване на възрастта дори малки количества алкохол могат да повишат риска от падания, когнитивни проблеми и опасни взаимодействия с лекарства

<p>Отиде си проф. Ангел Велчев</p>

Отиде си проф. Ангел Велчев, пионер в ландшафтознанието

България Преди 2 часа

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 2 часа

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 2 часа

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 2 часа

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 2 часа

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 2 часа

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 2 часа

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 2 часа

Обирът е извършен само за 7 минути

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Свят Преди 2 часа

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза Песков

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Какво е емоционална интелигентност: Разговор с психотерапевта Елеонора Гачева (ВИДЕО)

Edna.bg

Сломиха я: Нели Фуртадо се оттегля от музикалната сцена заради „боди шейминг“ атаки

Edna.bg

Вили Вуцов: Ако Левски ме покани, ще помисля, оставете сина ми да диша

Gong.bg

Ужасяваща катастрофа в Moto 3 едва не доведе до фатален край (видео)

Gong.bg

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през ноември

Nova.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg