Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

С идни Суини и Скутър Браун „се срещат неангажиращо“, съобщава източник пред PEOPLE. Друг близък до тях потвърждава, че двамата наистина се виждат.

„Всичко е непринудено. Тя живее живота си и работи усилено“, добавя трети източник.

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция през юни.

Представителите на Суини и Браун не бяха открити за коментар. Първи за връзката съобщи Star.

Новината идва месеци след като Суини и нейният бивш годеник Джонатан Давино сложиха край на годежа си. Браун се ожени за активистката Яел Коен през 2014 г., преди двойката да се раздели през 2021 г. и да финализира развода година по-късно. Той има три деца с Коен – синовете Джагър (10) и Леви (8), както и дъщеря Харт (6). Суини и Давино, бизнесмен от Чикаго, за първи път породиха слухове за връзка през 2018 г., а през 2022 г. се сгодиха. През март актрисата отмени сватбата им след месеци спекулации за раздяла.

„Тя не се чувстваше добре в тази връзка“, каза източник пред PEOPLE тогава. „Сега е в разгара на една магическа кариера, за която преди години можеше само да мечтае. Това е фокусът ѝ в момента.“

„Нещата бяха обтегнати от дълго време“, коментира друг вътрешен човек през същия месец.

В интервю за The Times, публикувано на 31 май, Суини потвърди раздялата с 42-годишния Давино и разкри, че е необвързана по време на разговора. „Научавам много за себе си, прекарвам повече време с приятелите си. И ми харесва“, сподели актрисата.

В момента Суини снима третия сезон на „Еуфория“. Биографичният ѝ филм за бокса „Кристи“ ще направи световната си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто този месец. Освен това тя си партнира с Аманда Сейфрид в екранизацията на романа „Слугинята“, която тръгва по кината за Коледа.

Скутър Браун наскоро коментира отношенията си с 38-годишната Коен в интервю за подкаста на Даниел Робей „Question Everything“, излъчен на 17 юли.

Наричайки Коен „една от най-добрите ми приятелки“, той сподели, че двамата си говорят „всеки ден“ и допълни: „Дори не се наричаме „бивши“. Тя е като моя партньорка. Тя е майката на децата ми.“

Браун описа Коен като свое „семейство за цял живот“ и разкри: „Имам татуировка на пръста си с надпис „същият отбор“ след развода, защото тя и аз ще бъдем в един отбор завинаги. Това си казваме един на друг.“

По повод слуховете, че песента на Тейлър Суифт от 2022 г. „Vigilante S---“ е вдъхновена от раздялата му с Коен, Браун заяви: „Не, никога не съм си мислил, че е за нас. Яел също никога не е мислила така, независимо какво казват другите. Страхотен стратегически ход, но не и истина.“