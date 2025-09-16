„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

С идни Суини е в сезон на празнуване, пише Fox News.

Звездата от "Белият лотос" се наслади на слънчева ваканция с приятели в чест на 28-ия си рожден ден в петък.

Суини сподели в Instagram поредица от клипове от „малко пътуване до Марс“, преди да се включи за наградите „Еми“ в Лос Анджелис в неделя.

Актрисата от „Ейфория“ носеше елегантен черен бански костюм с дълбоко деколте, за да усъвършенства позите си насред езеро.

Тя безстрашно скача от скала с приятели, преди да се качи на дъска и да сърфира по вълните зад моторница.

Суини се намъкна в златист горнище на бикини с метални долнища, докато позира близо до червените скални каньони, облечена в прозрачна кремава риза и каубойска шапка.

Тя замени блестящия си бански с бял цял бански, за да се разходи из пещерите и да напише името си с кал на една от стените.

Актрисата от „Разказът на прислужницата“ беше на светове далеч от природата, докато се появяваше на червения килим за наградите „Еми“ .

Облечена в пурпурночервена рокля без презрамки от Oscar De La Renta, Суини допълни образа си със зашеметяващо 120-каратово диамантено колие, украсено с 40-каратова капка маркиза.

Появата на Суини на наградата „Еми“ дойде непосредствено след противоречивото ѝ сътрудничество с American Eagle за есенната им кампания за дрехи, озаглавена „Сидни Суини има страхотни дънки“.

В една версия на рекламата Суини заявява: „Гените се предават от родителите на потомството, често определяйки черти като цвят на косата, личност и дори цвят на очите. Дънките ми са сини.“

Докато някои нарекоха кампанията „глуха за тона“ поради предполагаемите расови подтекстове, други похвалиха актрисата за това, че е убила „будната“ реклама.

По-късно American Eagle защити Суини на фона на негативната реакция, но премахна спорното видео от акаунтите на марката в социалните медии.

„„Сидни Суини има страхотни дънки“ е и винаги е било за дънките. Нейните дънки. Нейната история. Ще продължим да празнуваме как всеки носи дънките си AE с увереност, по свой начин“, се казва в изявлението.