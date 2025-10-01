Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Л орън Санчес Безос привлече вниманието този уикенд, появявайки се в блестяща сребърна мини рокля без презрамки за рождения ден на Сидни Суини, посветен на космическата тематика. 55-годишната Санчес допълни визията си с големи слънчеви очила и златни обеци, усмихвайки се широко, докато прегръщаше Суини.

Así fue la fiesta interplanetaria de Sydney Sweeney: estrellas de Hollywood, Jeff Bezos y Lauren Sánchez como testigos https://t.co/e1KhYEcYvI — Gente en ABC (@abc_gente) September 30, 2025

Актрисата също заложи на металически стил, подчертавайки разцъфтяващото им приятелство. В крайна сметка, не беше отдавна, когато Суини присъства на пищната италианска сватба на Санчес с Джеф Безос. Но вечерта не беше посветена само на социални контакти – самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс по време на ерата ѝ „Circus“. Архивната дреха, част от колекцията на The Blonds от 2009 г., впечатляваше с блестящ завършек и дръзка кройка.

Освен социалните събития, професионалният живот на Сидни Суини е изпълнен с амбициозни проекти, които се преплитат и с тези на Лорън и Джеф. Актрисата наскоро подписа договор за участие във „Split Fiction“ – фентъзи и научнофантастична адаптация, режисирана от Джон М. Чу („Wicked“) и написана от сценаристите на „Deadpool“ и „Wolverine“. Amazon MGM Studios, ръководено от Безос, подкрепя проекта, което допълнително свързва кариерната траектория на Суини с кръга Безос–Санчес. В допълнение към филмовите си начинания, Суини се впуска и в бизнес с бельо, с подкрепата както на Безос, така и на Санчес.

Според източници марката, която все още се пази в тайна, е страстен проект за 27-годишната звезда. Инвеститори, включително частни компании, свързани с Безос и Майкъл Дел, подкрепят старта, което подсказва, че това е сериозен бизнес ход, а не просто случаен страничен проект за знаменитост. Междувременно Суини продължава да разширява актьорската си империя – от повторното ѝ превъплъщение в ролята на Каси Хауърд в предстоящия трети сезон на „Еуфория“, до превъплъщението ѝ в легендарната боксьорка Кристи Мартин в предстоящ биографичен филм. Запознати с индустрията дори смятат, че тя е сериозен кандидат за следващото момиче на Бонд.

Звездното тържество за рождения ден на Сидни

Стилизирана от Моли Диксън, актрисата сподели визията си в Instagram, пресъздавайки емблематичната поза на Бритни Спиърс, докато друга публикация включваше Суини с бившия ѝ колега Глен Пауъл, облечен като астронавт. Други гости се придържаха към темата, пристигащи като извънземни, космически каубои и футуристични междугалактически герои. Сред звездната публика бяха Уиз Халифа, Дипло, Глен Пауъл и самата Санчес. Обувки от италианския дизайнер Рене Каовила и екип от бляскави дизайнери, воден от стилиста Глен Оропеза, гримьорката Мелиса Ернандес и Моли Диксън, завършиха трансформацията на Суини в поп звезда, връщаща се в миналото.

Вдъхновеният от Спиърс избор не беше единствената препратка към космоса. Само седмици по-рано Суини загатна за пътуване до Юта като свое собствено „малко пътешествие до Марс“, предвещавайки темата на голямото ѝ празненство по случай 28-ия ѝ рожден ден.