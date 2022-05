Шведка на 103 години подобри световния рекорд за скачане с парашут

Ш ведка на 103 години подобри световния рекорд за най-възрастен човек, скочил с парашут в тандем, съобщи АФП.

След скока Рут Ларшон каза, че ще отпразнува постижението си "с пастичка".

"Беше прекрасно да го направя, мислех за това отдавна", заяви тя. "Всичко премина, както беше предвиждано".

A 103-year-old Swedish woman yesterday set the world record for the oldest person to complete a tandem parachute jump, saying she planned to celebrate "with a little cake" https://t.co/4eJ0GXMtYZ