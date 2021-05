Букмейкърите прогнозират: Принц Хари и Меган ще кръстят дъщеря си на принц Филип

П рез февруари принц Хари и съпругата му Меган Маркъл оповестиха новината, че очакват второ дете. Впоследствие разкриха също така, че бебето ще е от женски пол.

Според прогнозите на букмейкърите двойката ще кръсти дъщеря си на принц Филип, пише сп. "Пийпъл".

Meghan Markle Talks About Hopes for Her Baby Girl on the Way: We 'Are Thrilled'​ https://t.co/bi2bsJVEyz