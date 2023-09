„Бихме искали да забременеем заедно“: Близначките, които са сгодени за един и същи мъж, с изненадващо признание

35-годишните близначки Анна и Луси ДеСинке, известни с това, че имат един и същ годеник, направиха изненадващо признание в ново интервю.

Сестрите Анна и Луси ДеСинке оставиха телевизионните зрители зашеметени, след като разкриха, че правят всичко заедно.

По време на епизод от документалния филм "Екстремни сестри" на TLC, който показва необичайно преплетения им живот, 35-годишните признаха, че се хранят, спят и дори се къпят заедно.

"Ние просто мислим, че сме един човек", казаха близначките. Сестрите се събуждат по едно и също време и дори "ходят до тоалетната по едно и също време".

Що се отнася до храненето, близначките претеглят храната си и се уверяват, че изяждат точно едно и също количество. Двете дори броят всяко парче зърнена закуска в купичките си.

Двете дори се е подложили на една и съща пластична операция и носят едни и същи дрехи, за да се ограничи броят на разликите между тях.

Сестрите, които твърдят, че са "най-еднаквите в света", за първи път попаднаха в заглавията на вестниците, защото споделят общ годеник, Бен Бърн, с когото се запознават преди 11 години във Facebook.

Самият Бен, който е близнак, изпраща съобщения на сестрите поотделно и продължава да говори с тях "всяка вечер в продължение на шест месеца".

Двете близначки развили чувства към него и измислили едно решение: "Трябва ли тогава просто да се разделим с него?", казват те.

"Споделянето на гаджето за нас означава, че можем да бъдем заедно през цялото време", каза Анна.

Люси добави: "В тази връзка няма ревност. Ако Бен целуне Анна, веднага след това ще целуне и мен."

The world’s ‘most identical twins’ Lucy and Anna DeCinque who are completely in sync, discuss whether they get jealous and their attempt to get the same job together. 👭 #ThisMorning pic.twitter.com/zHRjPCvlov