И рландската певица Шиниъд О'Конър обвини покойната звезда Принс, че преди време се опитал да я пребие след като се е надрусал в дома си в Лос Анджелис, съобщи английският таблоид „Сън” (The Sun).

О'Конър твърди, че той я е преследвал с възглавница, „пълна с нещо тежко“, за да я удари по време на причудлива късна среща между двамата. Изпълнителката казва, че

„много плашещото преживяване“

се е случило, когато е посетила Принс сама в Ел Ей.

Когато беше разпитана за връзката им в популярно телевизионно шоу, излъчено наскоро тя каза: „Срещнахме се веднъж, но не се разбирахме много добре, опитахме се да се сбием. Е, той се опита да ме бие, а аз се защитавах. Това не е шега, изобщо не е шега, всъщност беше много плашещо преживяване“.

Шиниъд твърди, че тя и Принс се скарали, когато тя отказала да стане негово протеже. Спомняйки си за ужасяващата среща, тя разказа: „Извика ме една вечер в къщата си и аз глупаво отидох сама, без да знам къде съм. Той ме извика там, защото току-що бях записала песента* и той искаше да съм негово протеже.

Sinead O'Connor has made explosive claims against Prince on British breakfast TV. pic.twitter.com/KBSgeaz65z