Шимпанзетата и горилите имат чувство за хумор

К огнитивни биолози и приматолози от Калифорнийския университет, Университета в Индиана и Института за животинско поведение към Обществото "Макс Планк" са открили зачатъци на чувство за хумор при четири вида човекоподобни маймуни. Това се съобщава в статия, публикувана в списание Proceedings of the Royal Society B.

🦍 A study conducted on chimpanzees, gorillas, orangutans and bonobos has found another similarity between the great apes and humans — they tease pic.twitter.com/K2SriKAD2u

Екипът е анализирал спонтанни социални взаимодействия при маймуни, които са изглеждали закачливи, леко оскърбителни или провокативни. По време на тези взаимодействия изследователите са наблюдавали действията на дразнителя, движенията на тялото, изражението на лицето и начина, по който са реагирали техните "жертви".

