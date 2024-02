Имат ли маймуните чувство за хумор? (ВИДЕО)

О рангутаните, шимпанзетата, бонобо и горилите имат много общи черти с хората, а сега изглежда можем да добавим и дразненето към този списък. Тоест закачките, които се появяват при хората, преди да могат да говорят, и които може би са били решаващо стъпало към хумора в човешкия род.

Закачките обхваща много поведения, но дразненето е едно от тези, които ние, хомо сапиенсите, можем да изпълняваме още преди да сме готови да ходим и да говорим. Наблюдаваме подобно поведение при бебета на осеммесечна възраст, а тъй като не изисква език, може да я открием и при други видове.

"Човекоподобните маймуни са отлични кандидати за закачливо дразнене, тъй като са близки роднини с нас, участват в социални игри, показват смях и проявяват относително сложни разбирания за очакванията на другите", казва в изявление Изабел Лаумер, постдокторант и автор на изследването.

В това, което сигурно е било едно от най-радостните наблюдателни проучвания, екип от изследователи анализира кадри на социални взаимодействия между маймуни, като обръща специално внимание на движенията на тялото, изражението на лицето и действията на животните. Те също така са търсили индикатори за намерение, като например дали "дразнителят" изчаква отговор от "дразнещия" и дали насочва поведението си към един или няколко индивида.

За орангутаните, шимпанзета, бонобо и горилите, е установено, че се държат подигравателно. Голяма част от закачките изглежда са били насочени към провокиране на реакция или опит за привличане на вниманието на друг индивид - нещо, което несъмнено е познато на всеки, който някога се е грижил за петгодишно дете.

"Обичайно дразнителите многократно размахваха част от тялото си или предмет в средата на зрителното поле на мишената, удряха я или я побутваха, гледаха внимателно в лицето ѝ, нарушаваха движенията ѝ, дърпаха я за козината или извършваха други действия, които бяха изключително трудни за игнориране от мишената", добавя старшият автор на изследването проф. Ерика Картмил.

