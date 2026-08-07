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Шарлиз Терон с модна изненада: Появи се с прозрачна пола тип „дъждобран“

Актрисата заложи на дръзка визия на Tom Ford по време на турнето за филма „Одисея“. Ексцентричният тоалет с кожени ръкавици и прозрачна пола провокира сравнения със сериен убиец, но и намигна към нейната героиня – нимфата Калипсо

7 август 2026, 11:43
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З а спирка от последната седмица на престурнето за филма „Одисея“, актрисата Шарлиз Терон облече визия на Tom Ford от глава до пети, която изглеждаше по-скоро като намигване към „Американски психопат“, отколкото към Омировия епос, пише в модния си анализ CNN.

(Във видеото: Къде свършва новият прочит и започва подмяната на класиката на "Одисея")

През последния месец жените в адаптацията на Кристофър Нолан използваха червения килим и други медийни събития, за да интерпретират настроението и митологията на филма по различни, но същевременно сходни начини. Сред най-забележителните акценти бяха искрящата рокля на Prada с висока талия на Ен Хатауей, правата рокля на Christian Cowan с инкрустирани кристали на Лупита Нионго и впечатляващите крила от Matières Fécales на Зендая.

Източник: Getty Images

Но на пресконференция в Сеул – последния град от турнето – Терон заложи на нещо по-ексцентрично. Тя носеше синьо-бяла раирана риза и прозрачна пола с дължина до коляното тип „дъждобран“, стегната с кожен колан върху черна дантелена нощница и чорапогащник. За завършек, чифт черни кожени ръкавици подпъхваха маншетите на ризата до средата на ръката ѝ.

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Цялостният ефект бе смесица от БДСМ и сериен убиец, напомняйки за Патрик Бейтман в неговия дъждобран – или може би за кичозната „Серийна майка“ на Джон Уотърс, ако обичащата да коли матриархална домакиня си беше намерила корпоративна работа, пише CNN.

Най-забележителният елемент от визията на Tom Ford, проектирана от творческия директор Хайдер Акерман, е прозрачната пола, устойчива на вода (технологична материя с ефект на стъкло, според марката). На Терон, стилизирана от Лесли Фремар, това може да бъде творческо намигване към нейната героиня – нимфата Калипсо, която спасява претърпелия корабокрушение Одисей на своя остров, само за да го затвори там за седем години. (Въпреки че във филма естеството на връзката им придобива по-мек обрат).

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Облеклото на актрисата бе адаптирано от колекцията прет-а-порте на Акерман за есен-зима 2026 г., която разсъждава върху езика на желанието и съблазънта, както и върху магнитизма на противоположностите. В поредица от снимки на тоалета, които Терон публикува в Instagram, тя написа: „Калипсо най-накрая напуска острова... и каца в Сеул.“

Източник: Getty Images

Акерман решително предефинира емблематичното за Tom Ford усещане за чувствено облекло на властта, откакто пое поста в края на 2024 г., и вече видяхме доста от новата му визия наяве: Майли Сайръс с ръкавици и скъсен смокинг, Педро Паскал с романтично шалче на точки и бяло сако, разкриващо потник, както и Теяна Тейлър с рокля с тънки презрамки, която буквално нарушаваше законите на физиката.

За ревюто си през март той си играеше с прозрачността чрез наслоени, понякога несъчетаеми комбинации, запазвайки ангажимента на марката да кара клиентите си да изглеждат привлекателни. Колекцията за мъже и жени включваше костюми на райета, силно гланцирана кожа, панталони с каишки, разкриващи бедрата, и множество вариации на дъждобрана – от дълги палта до покривала за глава и полата, която Терон носеше в Сеул.

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Визията пазва на по-дръзките предпочитания на Терон, особено по време на това престурне. Тя залага на неочаквани комбинации и силуети, включително блейзър със сатенирани къси панталонки, обемни отделни ръкави и броня, напомняща плетена ризница, олекотена с ресни. Тя се отдръпна от по-традиционните рокли, вдъхновени от Древна Гърция.

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

В края на краищата тя вече ги е носила: на наградите „Оскар“ през 2017 г. в метално златисто и на наградите „Оскар“ през 2024 г. с разчупена драма в драпирането – и двете на Dior.

Защо тогава да не облече прозрачна водоустойчива пола, чифт сериозни ръкавици и чифт токчета?

Терон пише своя собствена митология.

Дръзкият стил на Шарлиз Терон: Прозрачният „дъждобран“ от Сеул
13 снимки
Шарлиз Терон Одисея Сеул
Шарлиз Терон Одисея Сеул
Шарлиз Терон Одисея Сеул
Шарлиз Терон Одисея Сеул
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