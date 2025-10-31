Любопитно

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

31 октомври 2025, 11:32
Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим
Източник: Getty Images

П евицата Тейяна Тейлър зашемети публиката с прозрачна рокля на Tom Ford по време на гала вечерта Time100 Next в Ню Йорк.

Талантливата изпълнителка пристигна облечена в почти изцяло прозрачна черна рокля, която мигновено привлече вниманието на всички и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи.

Събитието отбелязва изгряващи лидери и влиятелни личности от различни сфери, а визията на Тейлър се превърна в една от най-коментираните на вечерта. Нейният ансамбъл, част от колекцията пролет/лято 2026 на Tom Ford, беше категорично модно изявление. Според списание People то подчертаваше впечатляващата ѝ физика и нейния безапелационно уверен стил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

  • Анатомия на един спиращ дъха момент на червения килим

Роклята впечатляваше с минималистичен дизайн, който оставяше малко място за въображение. Тънка нишка от плат оформяше горната част, която плавно се разширяваше надолу по торса ѝ, преминавайки в дълъг шлейф, който нежно се виеше около краката ѝ по червения килим.

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини. Тя допълни дръзката визия с драматичен грим, бляскава прическа и елегантни висящи обеци. Крайният ефект беше едновременно дързък и изискан — съчетание, което само тя може да постигне с такава лекота.

Embed from Getty Images

  • Социалните медии избухнаха заради дръзкото модно изявление

Реакциите онлайн не закъсняха — и бяха изцяло възторжени. Фенове и модни ентусиасти заляха коментарите със суперлативи, възхищавайки се на увереността и перфектната форма на певицата.

Един потребител на социалните мрежи обобщи настроението с думите: „Ако имах нейното тяло, щях да нося същото.“ Друг добави, че „само Тейяна Тейлър може да изнесе толкова драматична визия с такава грация“.

Тази поява само затвърди репутацията ѝ на модна авантюристка, която не се страхува да рискува. На всеки червен килим Тейлър надгражда собствените си граници, а стилът ѝ неизменно предизвиква разговори и вълнение в модните среди.

Тейяна Тейлър зашемети с изцяло прозрачна рокля на Time100 Next
7 снимки
Тейяна Тейлър
Тейяна Тейлър
Тейяна Тейлър
Тейяна Тейлър

Прозрачната рокля на Тейяна Тейлър без съмнение ще остане сред най-обсъжданите визии на сезона — перфектен баланс между висша мода и лично самочувствие. С този смел избор Тейлър още веднъж доказа, че е истинска икона на стила, която не се страхува да направи дръзко и запомнящо се изявление.

Тейяна Тейлър Прозрачна рокля Tom Ford Time100 Next гала Мода
Последвайте ни
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 29 минути

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Снимката е илюстративна

Взрив на бензиностанция в Германия, има тежко ранени

Свят Преди 38 минути

Инцидентът е станал в град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 1 час

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 1 час

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

България Преди 1 час

Това връща България назад и увеличава дефицита, смятат депутати

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Свят Преди 1 час

Европейските компании може да си отдъхнат, но споровете с Пекин за търговията, ресурсите и Украйна ще останат трудни за разрешаване

<p>Край на безплатното паркиране за електромобили в София, предлага Контрера</p>

Предложение: Край на безплатното паркиране в Синя и Зелена зона за електромобили в София

България Преди 1 час

Общинският съветник Карлос Контрера предлага физическите лица, които са собственици на електрически автомобили да заплащат годишен стикер за преференциално паркиране в зоните с цена 600 евро

<p>Радостин Василев: Това е невиждан случай в парламентарната история</p>

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

България Преди 1 час

Случаят е невиждан в парламентарната история, заяви лидерът на МЕЧ

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 1 час

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 1 час

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

България Преди 1 час

Новият европейски закон, известен като EU AI Act, е влязъл в сила за целия Европейски съюз още на 1 август 2024 г., но все още не е транспониран у нас

Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев: Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 г.

България Преди 1 час

"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари", категоричен е председателят на КРИБ

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст на 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида

Ураганът "Мелиса"

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Свят Преди 2 часа

Кадрите, заснети от NOAA, показват как самолет с ураганни ловци е разтърсен от мощни ветрове, докато навлиза в сърцето на опустошителната буря

<p>Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим</p>

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

България Преди 2 часа

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, дефицитът ни е много по-сериозен от представениям, заяви вицепрезидентът

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Шаби Алонсо за Винисиус: В една лодка сме, гребем заедно

Gong.bg

Левски и Арда влизат в спор за бразилска перла от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg