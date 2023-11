Шапка на Наполеон бе продадена за близо 2 милиона евро на търг

Ш апка на френския император Наполеон Бонапарт бе продадена за близо 2 милиона евро на търг във Фонтенбло, южно от Париж, предаде Франс прес.

Цената от 1,932 милиона евро надмина значително очакванията на аукционната къща "Озена".

Оттам коментираха пред АФП, че търгът е привлякъл "колекционери от цял свят" и е предизвикал силни емоции.

