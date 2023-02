Голям американски режисьор прави сериал за Наполеон Бонапарт

А мериканският режисьор Стивън Спилбърг обяви, че е започнал работа по минисериал за Наполеон Бонапарт, базиран на сценарий на нереализиран филм на Стенли Кубрик, предадоха осведомителните агенции.

"В процес сме на създаване на поредица от седем епизода за американската платена телевизионна мрежа HBO", каза Спилбърг на пресконференция в Берлин. Сценарият е написан през 1961 г.



Още преди десет години режисьорът спомена, че иска да направи продукция по сценарий, написан от режисьора на "2001: Една одисея в космоса" и "Портокал с часовников механизъм". Той го е вдъхновил за създаването на "AI: Изкуствен интелект" (2001).

Кубрик, който почина през 1999 г., не успява да заснеме биографичен филм за Наполеон. За създаването на сценария той провежда мащабно проучване на живота на френския владетел. До заснемането му обаче не се стига главно поради финансови причини.

"Когато намеря книга или сценарий, или ми хрумне оригинална идея, за която мисля, че ще стане добър филм: това вълнение… надделява над всичко", каза Спилбърг, цитиран от Ройтерс.

Режисьорът посъветва бъдещите си колеги да започват с историята. "Ако искаш да станеш режисьор, първо пиши", каза той. "Защото историите са тези, които ще накарат публиката да ти обърне внимание, а не кадрите".

One of Stanley Kubrick’s lost projects, a biopic of Napoleon Bonaparte, has been in the works for several years. Steven Spielberg, who has been involved, now says he is “mounting a big production” and the project will become a seven-part series for HBO https://t.co/vx2kBpHtlK