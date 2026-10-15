Дъщерята на Лейди Гага е „перфектната комбинация“ между певицата и Майкъл Полански

М ногократната носителка на „Грами“ Лейди Гага и нейният годеник Майкъл Полански изживяват истинска родителска идилия. Източник, близък до двойката, разкрива, че 40-годишната певица и 42-годишният бизнесмен са напълно погълнати от грижите за малката си дъщеричка и не искат да изпуснат нито един момент от нейното израстване, съобщи People.

Според информацията момиченцето е „перфектната комбинация“ между своите родители, а щастливите майка и баща непрекъснато изпращат снимки и видеа на най-близките си приятели и роднини.

Специалното име с музикален подтекст

Бебето се е появило на бял свят на 9 юни 2026 г. и носи името Роуз Бийн Полански (Rose Bean Polansky). Изборът на името далеч не е случаен и крие силна сантиментална връзка с кариерата на изпълнителката:

Роуз (Rose): Първото име е вдъхновено от легендарната песен „La Vie En Rose“, която Гага изпълнява емблематично в хитовия си филм „Роди се звезда“ (A Star Is Born) от 2018 г. Певицата дори има голяма татуировка на роза по протежение на гръбнака си с изписани думите „la vie en rose“.

Бийн (Bean): Второто име се свързва с активиста Карл Бийн, който вдъхновява един от най-големите ѝ световни хитове - „Born This Way“.

Време далеч от светлините на прожекторите

Lady Gaga’s Daughter Rose Is the ‘Perfect Combination’ of Her and Fiancé Michael Polansky: ‘So Adorable’ (Exclusive Source) https://t.co/tvtLznxqI3 — People (@people) October 14, 2026

След като приключи мащабното си турне през април, 40-годишната звезда е била напълно готова да намали темпото. В момента Стефани Джерманота (както е истинското име на певицата) съзнателно се е оттеглила от публичното пространство, за да се посвети изцяло на майчинството.

Майкъл Полански също е взел дълга отпуска, а в момента работи предимно дистанционно от дома им, за да бъде до годеницата си и малката Роуз. Двойката организира ежедневието си заедно, без да бърза да се връща към светските ангажименти.

Любовна история, скрепена с семейство

Лейди Гага и технологичният предприемач Майкъл Полански за първи път бяха забелязани заедно на Нова година през 2020 г., а малко след това прекараха пандемията заедно в имението ѝ в Малибу. Двойката обяви годежа си през юли 2024 г. по време на Олимпийските игри в Париж. Освен в личния си живот, двамата си сътрудничат и професионално - Полански бе копродуцент и съавтор на песни в нейния албум Mayhem от 2025 г.

Изпълнителката никога не е криела желанието си да има семейство. В едно от последните си интервюта пред Стивън Колбер, тя сподели, че мечтае майчинството да бъде следващата ѝ „най-голяма роля в живота“.