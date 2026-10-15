Любопитно

Вълнуващо потапяне в историята в „Свобода на колела“

Мариана и Любо в преследване на пет печата за един ден в събота от 16:30 ч. по NOVA

15 октомври 2026, 14:34
Вълнуващо потапяне в историята в „Свобода на колела“
Източник: NOVA

В печатляващи интерактивни срещи и борба с времето предстоят в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Дъждът и лошите атмосферни условия ще се окажат сериозна пречка по пътя на Мариана и Любо към крайната цел. Двамата приключенци ще вземат крайни решения, но новите пътища, по които ще поемат, ще им поднесат приятни изненади.

Връх Руен се оказва едно от най-големите предизвикателства пред двойката до момента. Ще успеят ли да се справят с калта, дъжда и тясната планинска пътека, за да стигнат до върха или ще им се наложи да отложат изкачването?

Източник: NOVA

Пътешествието им продължава след кратка живописна спирка на язовир Батак. Мариана и Любо ще тръгнат по следите на Априлското въстание. В Брацигово и в обновения Регионален исторически музей в Пазарджик те ще се върнат към една от най-драматичните страници на българската история. А как ще успее да ги изненада най-модерната археологическа зала у нас?

Източник: NOVA

Църквата „Св. Архангел Михаил“ помни смелостта и саможертвата на десетките българи, които са загинали през 1876 г. зад стените й. Това специално място ще остави дълбок отпечатък върху двамата пътешественици.

Източник: NOVA

Изненада очаква Мариана в края на тяхното пътешествие, но дали премеждията по пътя няма да я осуетят? Гледайте „Свобода на колела“ всяка събота от 16:30 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Следете всичко за „Свобода на колела“ в социалните мрежи Facebook и Instagram. Всички епизоди може да гледате след ефир в NOVA PLAY.

Източник: NOVA    
Свобода на колела пътешествие Връх Руен Априлско въстание Язовир Батак Брацигово Пазарджик
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