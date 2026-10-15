Свят

Страх от нови атаки: ЕС отложи срещата на върха със страните от Залива

Форумът трябваше да се проведе на 24 октомври в Саудитска Арабия - нова дата все още не е обявена

15 октомври 2026, 16:02
Страх от нови атаки: ЕС отложи срещата на върха със страните от Залива
Източник: IStock

Е вропейският съюз (ЕС) обяви днес, че отлага срещата на върха със страните от Персийския залив, която бе насрочена за 24 октомври в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс. 

ЕС не посочи причина за отлагането, като каза само, че новата дата ще бъде обявена „в подходящ момент“.

ЕС отложи срещата на върха заради случай на COVID-19

Срещата обаче бе отложена в момент, когато атаките от страна на хусите засилиха опасенията за сигурността на Саудитска Арабия, отбелязва Ройтерс.

Отлагането е пореден удар по усилията на Саудитска Арабия да бъде домакин на световни събития въпреки ескалацията на войната с хусите.

ЕС отчасти възнамеряваше чрез срещата на върха да демонстрира солидарност със страните от Залива и Саудитска Арабия на фона на войната и решението за отмяната му подчертава колко сериозна е ситуацията, отбелязва Ройтерс.

Миналия уикенд 13 души бяха убити и стотици бяха ранени при удари по летището в Рияд, за които отговорност поеха подкрепяните от Иран йеменски хуси.

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Летището, където се очакваше да пристигнат високопоставените гости, бе затворено след атаките.

ЕС заяви, че все още вижда „голямо стратегическо значение“ в отношенията между двата региона, и допълни, че остава ангажиран със „задълбочаването“ на партньорството.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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