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„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

Бившият „ангел“ Роми Стрейд разкри, че е била отхвърлена от тазгодишното модно ревю на Victoria's Secret. Моделът сподели за разочарованието си от липсата на подкрепа от страна на агенцията си и от начина, по който са се отнесли с нея

Стела Христова Стела Христова

13 октомври 2026, 11:06
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Р оми Стрейд разкри в социалните мрежи, че няма да участва в тазгодишното модно ревю на Victoria's Secret.

31-годишният нидерландски модел и бивш „ангел“ на марката публикува в понеделник две видеа в TikTok, в които обяснява, че е получила отказ след проведен кастинг.

Припомняме, че Роми дефилира за бранда от 2014 до 2018 г. През 2018 г. тя дори бе избрана да представи емблематичната визия Shooting Star Swarovski във финалната част на ревюто.

  • Какво сподели Роми Стрейд за отказа

В първото си видео моделът призна, че съзнателно е избягвала да отговаря на въпроси дали ще участва в тазгодишното шоу, тъй като това е било „въпросителна и за самата нея“.

Тя разказа, че е пътувала до Ню Йорк през септември за кастинг, след като е тренирала интензивно през цялото лято. Според думите ѝ, след като вече има две деца, е почувствала, че сега е правилният момент да се завърне на подиума на Victoria's Secret.

„Отидох в Ню Йорк за кастинга, защото там има съвсем нов екип. Вече познавах кастинг директора, както и няколко души от предишни съвместни снимки, но въпреки това трябваше да се явя лично“, обясни тя.

Роми продължи: „Мислех, че бързо ще разбера дали съм одобрена, но седмици наред нямаше никакъв отговор. Предполагам, че съм била в списъка с резервите. Днес е понеделник, шоуто е в неделя, а аз все още нямах потвърждение. Продължавах да искам информация от агенцията си, но явно все още бяха в изчакваща позиция. Изминаха пет седмици от кастинга. Психически това беше истинско влакче на ужасите за мен, защото трябваше да продължавам с тежките тренировки, без да знам дали изобщо ще дефилирам.“

Тя отбеляза, че поради ангажиментите с децата и семейния си живот ѝ е било много по-трудно да намери време за подготовка, но вече е инвестирала толкова много време и енергия, че е искала поне яснота.

„Шоуто е в неделя. Не бяха потвърдили участието ми, но и не го бяха отказали окончателно. Аз продължавах да тренирам, защото в модата всичко се случва в последния момент“, сподели Роми. „Направих всичко възможно. Отидох на кастинг, тренирах упорито, а оттук нататък нещата вече не зависеха от мен.“, добавя тя.

  • „Не се чувствам подкрепена от агенцията си“

Във второ видео, публикувано няколко часа по-късно, Роми съобщи, че току-що е разговаряла с модната си агенция и е получила окончателен отказ.

„Отговорът е „не“, което е напълно в реда на нещата – отказите са част от професията на модела и го приемам нормално“, каза тя.

След това обаче разясни, че когато е попитала за конкретната причина, от агенцията просто ѝ казали: „Прецениха, че тази година не се вписваш в концепцията на шоуто“.

Роми е поискала по-подробно обяснение защо не е била избрана.

„Отговориха ми: „Те вече са се отказали от теб“, което е съвсем различно от това, което ми казваха досега. През последните няколко седмици постоянно молех IMG за информация. Защото за мен, като майка на две деца с семейство, за което се грижа, това изисква огромна организация и време“, допълни моделът.

По думите ѝ, от агенцията твърдели, че кастинг директорът им е казал в края на миналата седмица, че все още нямат крайно решение и че ще ги уведомят преди уикенда.

„Цялата ситуация е изключително непрозрачна, което ме кара да се чувствам дори по-зле, отколкото от самия факт, че няма да участвам“, продължи Роми. „Не се чувствам подкрепена от агенцията си. Имам чувството, че не ми казват истината. Просто бъдете честни с мен, за да мога да продължа напред и да затворя тази страница. Вместо това ме държаха в пълно неведение толкова дълго, което ми причини сериозен стрес.“, добавя тя.

Тя завърши обръщението си с думите, че едва ли отново би се явила на кастинг за марката.

„Както и да е, това е затворена страница за мен. Шоуто вероятно ще бъде страхотно“, каза тя. „Не мисля, че бих се явила на кастинг отново в бъдеще, защото не ми хареса как протече целият процес. Не ми хареса отношението към мен. Предпочитам да запазя само хубавите спомени от миналото.“, допълни Роми.

  • Кои модели са потвърдени за ревюто тази година?

До момента са известни имената на десет модела, които ще дефилират на подиума: Адриана Лима, Джиджи Хадид, Палома Елсесер, Имаан Хамам, Анок Яй, Кандис Суанепул, Ашли Греъм, Аби Чемпион, Алекс Консани и Девин Гарсия.

Модното ревю на Victoria's Secret през 2026 г. ще се проведе в неделя, 18 октомври.

Редактор: Стела Христова
Източник: Page Six    
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