Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

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О ткакто Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по време на Лигата на нациите поради разногласия с треньора Жорже Жезуш, футболистът не слиза от първите страници на медиите. Решението на нападателя предизвика огромни спорове в Португалия, разделяйки фенове, специалисти и журналисти. В крайна сметка това доведе до дисциплинарно производство от страна на Португалската футболна федерация и временно наказание. Въпреки че играчът публично се извини и призна грешката си, казусът остава отворен и окончателната санкция все още не е известна. На фона на тази сложна ситуация около 41-годишния нападател, един човек не се поколеба публично да заяви позицията си: Джорджина Родригес, пише HOLA!

Инфлуенсърката и бизнесдама, която споделя живота си с португалската звезда от почти десетилетие, многократно е показвала, че е сред най-верните поддръжници на футболиста. Свикнала да празнува спортните му успехи, тя застана зад гърба му и сега, в един от най-трудните моменти в кариерата му. Три жеста, които не останаха незабелязани, бяха напълно достатъчни, за да стане ясно докъде е готова да стигне, за да защити партньора си. А най-силното ѝ оръжие са социалните мрежи, където моделът се гордее с над 78 милиона последователи.

Източник: Getty Images

Защитно съобщение, което в крайна сметка беше изтрито

Първата проява на подкрепа дойде само броени часове след избухването на скандала. Джорджина сподели съобщение в профилите си, в което остро критикуваше отношението към Кристиано по време на лагера.

Публикацията, която светкавично се разпространи сред феновете и медиите, съдържаше цитат, приписван на сър Алекс Фъргюсън, поставил под въпрос решенията на португалския селекционер: „Ако Жорже Жезуш е знаел в сърцето си, защо изобщо го повика, след като не възнамеряваше да го използва? За да се докаже ли? Това не е авторитет, това е несигурност“. Посланието пасна идеално на сюжета около конфликта между треньора и играча, но бързо се появиха съмнения относно автентичността на думите, уж изречени от легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед, към когото CR7 изпитва специално уважение. Инфлуенсърката добави и собствен коментар към спорната публикация: „Не знам как този човек може да носи името на Христос“.

Georgina Rodríguez sale en defensa de Cristiano en plena polémica: «Cómo puede llevar el nombre de Cristo» https://t.co/gQCovpgvGP — El Correo (@elcorreo_com) October 11, 2026

Изправена пред породилата се полемика, Джорджина в крайна сметка изтри публикацията от историите си. В онзи момент обаче тя вече се бе превърнала в една от най-коментираните теми около кризата в португалския национален отбор. Извън противоречивото съдържание, този ход ясно показа, че моделът няма намерение да мълчи и иска публично да подкрепи бащата на децата си.

Червено сърце с много смисъл

Няколко дни по-късно последва втори, далеч по-дискретен, но също толкова показателен жест. Повод стана изявление на Кристиано Роналдо в социалните мрежи, където той обясни решението си да напусне лагера след пресконференцията на селекционера. Той добави, че „в съответния момент ще каже цялата истина на португалския народ за причините, довели до оттеглянето му“. Също така той пожела успех на „Португалия и на всички мои съотборници, без изключение“. Реакцията на Джорджина не закъсня.

Тя реагира с нещо съвсем простичко: червено сърце, поставено върху снимка на нападателя, облечен с анцуга на националния отбор на Португалия. Без дълги текстове, без гръмки фрази - такива просто не бяха нужни. Посланието бе предостатъчно ясно за хората, които следят двойката отблизо.

Емоджито бързо стана сред най-обсъжданите изображения сред феновете на футболиста, които видяха в това категорична подкрепа за решението му в деликатен момент. Сестра му, Катя Авейро, също публично застана зад него, реагирайки на изявлението на португалския капитан със същото емоджи със сърце.

За мнозина този жест за пореден път потвърди, че Джорджина остава най-силната емоционална опора за Кристиано, особено когато медийният натиск е в пика си или срещу него валят критики.

Снимка за празнуване на успехите

Но Джорджина не се ограничи само до скандала с националния отбор. Третият ѝ ход бе опит да премести вниманието към онова, което винаги е дефинирало кариерата на нападателя: постиженията му на терена.

Докато Футболната федерация на Португалия продължава да разследва евентуалните последици от поведението му, а подробностите по случая остават поверителни, Кристиано остава концентриран върху една от най-големите си цели: достигането на кота 1000 професионални гола. На 41 години нападателят продължава да демонстрира феноменална форма и да гради легенда, която изглежда няма край.

Последният му гол за Ал Насър, отбелязан в петък срещу Ал Драхип в осмия кръг на саудитската Про лига, го доближава още повече до историческото постижение. Той вече има 980 попадения и се нуждае само от още 20. Самата Джорджина препубликува снимка, качена от саудитския клуб, отбелязваща постижението на футболиста. На пръв поглед просто действие, но носещо същото съобщение като предишните: гордост, възхищение и безусловна подкрепа.

Това далеч не е първият път, в който бизнесдамата публично защитава Кристиано Роналдо. През годините тя е до него по време на най-големите му триумфи, клубни трансфери, ключови семейни моменти и тежки кризи. Сега, когато нападателят преминава през един от най-скандалните и широко отразявани периоди в кариерата си, Джорджина за пореден път застава рамо до рамо с него. И го направи с три хода, които перфектно обобщават ролята ѝ в неговия живот: съобщение, емоджи със сърце и снимка.