Свят

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

Бившата годеница на Доналд Тръмп-джуниър и посланик в Гърция бе отстранена след скандални разкрития за неплатени сметки и натиск върху дарители. Падението на Кимбърли Гилфойл беляза поредния трус във вътрешния кръг на американския президент

Стела Христова Стела Христова

15 октомври 2026, 15:01
„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл
Кимбърли Гилфойл   
Източник: Getty

З а нея всичко започна толкова обещаващо.

Кимбърли Гилфойл – американският посланик в Гърция, докато не беше уволнена на живо по телевизията във вторник, когато новият прессекретар на Белия дом обяви, че президентът Тръмп е поискал оставката ѝ – в един момент беше сгодена за Доналд Тръмп-джуниър, най-големия син на държавния глава. Двойката притежаваше имение за 9,7 милиона долара във Флорида, появяваше се рамо до рамо на предизборните митинги и си разменяше трогателни публикации в Instagram, пише The New York Times.

Тръмп поиска оставката на посланичката на САЩ в Гърция, тя я подаде

„Влюбвам се в годеника си все повече и повече с всеки изминал ден“, написа Гилфойл в Instagram на Свети Валентин през 2022 г. „@donaldjtrumpjr, ти си най-добрият ми приятел, моята опора и моят човек завинаги.“, пише още тя.

„Благодаря ти, че винаги си до нас, независимо какво ни подхвърлят хейтърите“, отвърна той през 2024 г. „Обичам те.“

Днес Тръмп-джуниър вече е женен за модел и светска личност от Флорида. А г-жа Гилфойл, номинирана за посланик в Гърция от президента малко след развалянето на годежа ѝ преди две години, се оказа без работа. Причината: поредица от уронващи престижа ѝ разкрития във The Wall Street Journal. Излезе информация, че е принудила дарител на Републиканската партия да опрости 100 000 долара от кредитната ѝ карта American Express точно преди изслушването за утвърждаването ѝ в Сената през юли 2025 г.

Възходът и падението на 57-годишната Гилфойл не бяха изненада за служителите в Белия дом, където мнозина я възприемаха като екстравагантна купонджийка с прекалено съмнителна преценка.

След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

Нейните поддръжници обаче твърдяха, че зад блясъка се крие сериозен професионалист. Гилфойл, бивша водеща във Fox News и бивш прокурор в Сан Франциско и Лос Анджелис, някога беше омъжена за Гавин Нюсъм – който по-късно стана губернатор на Калифорния и един от най-острите критици на Тръмп от Лагера на демократите.

Embed from Getty Images

Така или иначе, тя бе част от най-близкия кръг на Тръмп с ключова роля както в семейството, така и в политическите му кампании. Бързината, с която президентът я отстрани, показа готовността му незабавно да се отърве от всеки, който се превърне в бреме или източник на срам. Това обаче ѝ остави малко причини да запази лоялност към него и семейството му в момент, когато политическото му влияние започва да отслабва.

Обявявайки оставката си, Гилфойл категорично отхвърли обвиненията като „фалшиви“ и се zareче да защити категорично името си. В разговор с журналисти пред Белия дом самият Тръмп по никакъв начин не даде знак, че възнамерява да застане зад гърба ѝ.

„Тя никога не е била част от моето семейство“, заяви той. „Доколкото помня, излизаше със сина ми преди доста време.“, каза още президентът.

Назначението на Гилфойл в Атина преди по-малко от година от самото начало се смяташе за изключително необичаен ход.

До известна степен именно Дон-джуниър ѝ осигури поста – макар и косвено. През декември 2024 г. той и моделът Бетина Андерсън бяха заснети да се държат за ръка на излизане от ресторант в Палм Бийч. Едва ден по-късно новоизбраният тогава президент Тръмп обяви, че номинацията му за посланик в Гърция е именно Кимбърли Гилфойл.

Моментът подсказваше опит на президента да я изпрати възможно най-далеч от страната в един деликатен за сина му момент (Тръмп-джуниър се ожени за Андерсън по-рано тази година). Близки до Гилфойл твърдяха, че това не е така, въпреки че в Гърция още тогава се питаха дали Вашингтон не им изпраща просто изоставената годеница на президентския син.

Пристигайки в Атина, Гилфойл мигновено се превърна в медийна сензация, слизайки от частния самолет на американски бизнесмен от гръцки произход. Тя се появи с прозрачна черна вечерна рокля на официална вечеря за Деня на благодарността, пошегува се пред гръцкия президент при връчването на акредитивните си писма, че „си търси нов съпруг“, и редовно осъмваше в нощните клубове на Атина.

„О, изобщо не беше толкова късно, беше към 3 сутринта“, заяви Гилфойл в интервю за The New York Times миналата година по повод появата ѝ в нощен клуб за участие на нейния близък приятел – известния поп певец Константинос Аргирос.

Папараците я следваха на всяка крачка, но местните признаваха, че Гилфойл работеше със същата страст, с която и купонясваше. Поради поста ѝ и възприеманата ѝ близост до Белия дом, гърците я смятаха за една от най-влиятелните фигури в страната. Напълно забравени останаха думите ѝ по Fox News по време на гръцката финансова криза през 2015 г., когато нарече гърците „търтей“, които трябва да бъдат превъзпитавани като куче, което „пишка върху килима“.

В началото на мандата си тя обяви две мащабни бизнес сделки – развитието на подкрепяно от САЩ пристанище край Атина и проучванията за природен газ до остров Корфу. И двата проекта бяха подготвяни отдавна, но според гръцки представители тя е форсирала процеса с месеци, за да може реализирането им да съвпадне с нейния мандат.

Здравният министър на Гърция Адонис Георгиадис бе сред онези, останали впечатлени от нея. „Когато се появи за първи път, хората си казаха: „Какво е това?“, спомня си той. Но добавя, че щом върши работа, „на кого му пука, че е била с прозрачна рокля?“.

Падението ѝ започна миналия месец, когато The Wall Street Journal публикува разследване за потенциален конфликт на интереси около енергийните сделки на Балканите. Скандалът обаче ескалира рязко след разкритието, че зад кулисите е молила републикански дарител да покрие дълговете по кредитната ѝ карта, докато е чакала потвърждение от Сената.

„Скъпи, моля те, трябва да уредиш това за мен още днес“, гласи текстовото съобщение изпратено до дарителя Ерик Дитърс. Сам той предостави екранни снимки от чата им пред The New York Times.

Embed from Getty Images

Бъдещето на Гилфойл остава неизвестно. Бивш правен анализатор за CNN и ABC в Ню Йорк, тя напусна Fox News през 2018 г. Тогава запознати с казуса източници разкриха пред The Times, че е била принудена да си тръгне поради разследване за неподходящо поведение на работното място.

Две години по-късно The New Yorker съобщи, че отстраняването ѝ е свързано с обвинения в сексуален тормоз от страна на нейна асистентка. Според данните Гилфойл е показвала на служителката снимки с интимни части на мъже, с които е имала връзки.

Списанието твърдеше, че асистентката е получила извънсъдебно споразумение в размер на над 4 милиона долара. Гилфойл отрече всички обвинения чрез юридическия си екип и отказа допълнителен коментар пред The Times.

Въпреки всичко тя се гордееше изключително много с ролята си на посланик. В края на интервюто си миналата година тя посочи рамкирания списък на входа на официалната си резиденция „Джеферсън Хаус“, съдържащ имената на всички американски посланици в Гърция от 1948 г. насам. Всеки един от тях преди нея бе мъж.

„Ето ме и мен“, каза тогава тя, сочейки името си. „За малко да се разплача.“

Редактор: Стела Христова
Кимбърли Гилфойл Доналд Тръмп Доналд Тръмп-джуниър Посланик в Гърция Политически скандал Възход и падение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени

Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално

Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално

Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете

Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Защо производството на китайско EV е с 10 000 евро по-евтино

Защо производството на китайско EV е с 10 000 евро по-евтино

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна

Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна

Свят Преди 6 минути

Според експерт от DroneSec съоръжението разполага с осем площадки за изстрелване и може да обслужва реактивните дронове „Геран-4“ и „Геран-5“

<p>Ще поевтинее ли дизелът? Русия възобнови износа след споразумението с Тръмп</p>

Тръмп договори доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар

Свят Преди 19 минути

Американският президент обяви доставки от над 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и един милион тона след това

Вълнуващо потапяне в историята в „Свобода на колела“

Вълнуващо потапяне в историята в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 47 минути

Мариана и Любо в преследване на пет печата за един ден в събота от 16:30 ч. по NOVA

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Свят Преди 47 минути

Над 900 000 хектара са в пламъци, а задушаващата мъгла затвори милиони хора по домовете им

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

България Преди 1 час

Засилено наблюдение ще има и в интернет пространството за предотвратяване на кибератаки преди и в изборния ден

Музикалната легенда Маргарита Хранова проверява интуицията си в „Пееш или лъжеш“

Музикалната легенда Маргарита Хранова проверява интуицията си в „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 1 час

Магърдич Халваджиян и Кристина Патрашкова се присъединяват към Алекс Раева, Иван и Андрей в музикалното предизвикателство

<p>Парламентът промени правилата за оръжията и пиротехниката</p>

Промени в закона за оръжията и пиротехниката, въвеждат се нови правила за заглушителите

България Преди 1 час

Отпада част от документацията за издаване на разрешения, а използването на пиротехнически изделия в населените места ще бъде ограничено в часовете за отдих, определени от общините

Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури

Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури

Любопитно Преди 1 час

10-годишният джак ръсел териер Луна бе намерен жив и здрав след 34 дни сам в националния парк „Йелоустоун“. Кучето оцеля при минусови температури и сред опасни хищници в отчаяна надпревара със наближаващата зима

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

България Преди 1 час

Премиерът настоя за обща европейска позиция за бъдещето на рафинерията. Той определи достигането на минимална заплата от 1000 евро като трудно постижима цел заради бюджетния дефицит

Снимката е илюстративна

Жена е обвинена, че е сипала отрова за охлюви в обяда на колежката си, с която имала връзка

Свят Преди 1 час

Разследване с месеци разкри зловещия план на 43-годишна австралийка, която сипала отрова за охлюви в кърито на своя колежка

Полицията издирва възрастен мъж от Котел

Полицията издирва възрастен мъж от Котел

България Преди 1 час

Мъжът е напуснал дома си на 9 октомври и оттогава е в неизвестност

Ураганният вятър отнесе част от покрива на блок в Айтос

Ураганният вятър отнесе част от покрива на блок в Айтос

България Преди 1 час

Няма данни за пострадали хора

Марк Рюте

Румен Радев и Никушор Дан на извънредна среща с шефа на НАТО

Свят Преди 1 час

България и Румъния искат общ мораториум върху атаките срещу цивилни плавателни съдове и обсъждат активирането на Член 4 от Договора за НАТО

Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете

Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете

Любопитно Преди 2 часа

След триумфалното си завръщане на сцената след борбата със синдрома на скования човек, Селин Дион бе увековечена с кукла Барби. Играчката пресъздава легендарната ѝ визия от Оскарите през 1998 г., но много от феновете ѝ останаха разочаровани

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Свят Преди 2 часа

Военната модификация на Starlink бе разработена за Пентагона, но внезапният лимит в скоростта парализира украинските дронове и ПВО

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

България Преди 2 часа

Теменужка Петкова критикува и бюджетната рамка, която правителството изпраща в Европейската комисия. Илиана Жекова заяви, че партията не подкрепя минимална заплата от 660 евро

Всичко от днес

От мрежата

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Роби и любимата му очакват момче

Edna.bg

5 любовни клишета, на които не бива да вярваш

Edna.bg

Румен Радев и Никушор Дан разговарят с Марк Рюте за сигурността в Черно море

Nova.bg

България купува 5 ПВО установки от Германия

Nova.bg