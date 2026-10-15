Представители на правителството, европейските институции, бизнеса и предприемаческата екосистема в диалог за ролята на жените в иновациите по време на конференцията на сдружение „Дамски форум“

Н а 13 октомври в препълнената зала Planet Schwarz Tech Theater, на годишната конференция на сдружение „Дамски форум“ под мотото „Жените в иновациите: силата да растем“, представители на Европейската комисия, българското правителство и бизнеса обсъдиха ролята на жените в развитието на иновациите, предприемачеството, възможностите за финансиране и пътя към икономическия растеж.

Институциите се включват по темата

Събитието откриха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заедно с председателя на сдружение „Дамски форум“ Диана Митева. Специални гости бяха Андриана Сукова, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия и Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас.

Източник: Дамски форум

„Жените все по-уверено заемат своето място в бизнес иновациите, а когато споделяме опит и създаваме възможности, даваме шанс на добрите идеи да се реализират в пълен мащаб“, коментира Диана Митева, председател на Управителния съвет на сдружение „Дамски форум“. „Конференцията тази година е израз на нашето твърдо убеждение, че инвестицията в развитието и бизнес лидерството на жените е инвестиция както в индивидуалния успех, така и в една по-иновативна, конкурентоспособна и устойчива икономика“, допълни тя.

Визията за ролята на жените в бизнеса – в три панела

Форумът разгледа три ключови теми – участието на жените в процесите, които формират бъдещето, достъпа до финансиране за развитие и практическите уроци от пътя на успешни жени предприемачи.

В панелите „Жените, които формират бъдещето“ „Финансови инструменти за растеж“ и „Уроците зад успеха“ се включиха представители на бизнеса от различни сектори, предприемачи и експерти.

Източник: Дамски форум

Модератори на панелите бяха водещият журналист от Bloomberg TV България Христо Николов и Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка за периода 2019 – 2023 г.

С тазгодишното издание на годишната си конференция сдружение „Дамски форум“ утвърди традицията да поставя във фокуса на публичния разговор значими за бизнеса и обществото теми и да привлича представители на българските и европейските институции и гражданския сектор, както и доказани бизнес лидери.