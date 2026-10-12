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Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

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С понижаването на температурите хладният есенен въздух изглежда води до забележимо увеличение на кихането, кашлянето и постоянното използване на кърпички в офиса.

С промяната на сезоните се променят времето и ежедневният ни ритъм, но защо толкова много от нас се чувстват отпаднали и неразположени точно по това време на годината?

Кога се очаква грипната вълна в България и ще има ли достатъчно ваксини?

По тази тема д-р Ники Рамскил, общопрактикуващ лекар и основател на клиниката „The Female Health Doctor“, обяснява причините за този сезонен скок на заболяванията пред The Independent.

  • Вирусите са по-активни

„Вирусите, които причиняват грип и обикновена настинка, са по-активни в студено време и се разпространяват по-бързо през есента и зимата“, казва д-р Рамскил.

„Грипът се причинява от грипни вируси, а обикновената настинка най-често се дължи на риновируси. Ето защо, въпреки че ваксинацията срещу грип намалява риска от заразяване с него, тя няма да ви предпази от настинка.“, казва още той.

Ковид и норовирусите също са често срещани по това време на годината, добавя личният лекар.

Симптоми на обикновена настинка

Основните симптоми включват:

  • запушен или течащ нос
  • кихане
  • болки в гърлото
  • дрезгав глас
  • кашлица
  • чувство за умора и отпадналост

Може също така да се появят:

  • висока температура
  • болки в мускулите
  • загуба на вкус и обоняние
  • усещане за натиск в ушите и лицето

Сухият въздух може да отслаби имунната защита

„Носната ни лигавица е предназначена да улавя вирусите и да се освобождава от тях. Студеният и сух въздух по това време на годината обаче може да изсуши лигавиците в носните проходи, което ни прави по-уязвими, тъй като бариерата срещу преминаването на вирусите отслабва“, обяснява д-р Рамскил.

5 домашни средства, които помагат срещу настинка
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настинки средства
настинки средства
настинки средства
  • Прекарваме повече време на закрито

„През този сезон променяме ежедневните си навици. Например, вместо да прекарваме време навън на чист въздух, сме склонни да оставаме повече на закрито“, казва личният лекар.

„Затваряме прозорците и вратите по-често, което намалява вентилацията и увеличава вероятността от натрупване и разпространение на микроби между хората в помещението.“, добавя той.

  • Завръщане на работа и в училище след лятото

„През лятото много от нас пътуват, прекарват повече време на открито и не са в толкова близък контакт с големи групи хора. През есента обаче, когато се връщаме на работа и в училище, сме заобиколени от повече хора и вирусите се разпространяват много по-бързо“, казва д-р Рамскил.

„Ако пътувате с метрото или работите в офис от отворен тип, е много по-вероятно да се заразите, освен ако не дезинфекцирате всичко постоянно, тъй като шансът да вдишате или прихванете вируси е значително по-висок.“, казва лекарят.

Малките деца са особено уязвими към разпространението на вируси в училище.

„По това време на годината има толкова много инфекции, които малките деца донасят у дома“, казва общопрактикуващият лекар.

„В повечето случаи имунната им система все още не се е срещала с тези вируси и тепърва се учи как да се справя с тях.“, добавя той.

  • Натоварени графици и стрес

„Есента може да бъде изключително натоварен период. Ако се претоварвате, не спите достатъчно и не се храните здравословно, не осигурявате на тялото си ресурсите, необходими за поддържане на оптимална имунна защита“, казва д-р Рамскил.

Ето и няколко съвета как да намалите риска от заболяване през този сезон:

  • Обличайте се топло: „Когато излизате, уверете се, че сте облечени добре и правите възможното да запазите телесната си температура“, съветва д-р Рамскил.
  • Спазвайте здравословна диета и режим на сън: „Хранете се разнообразно и си осигурявайте достатъчно сън“, казва д-р Рамскил.
  • Излизайте на чист въздух: „Опитвайте се да дишате чист въздух, за да не прекарвате цялото си време в задушни помещения“, препоръчва лекарят.
  • Обмислете ваксинация срещу грип: „Ако сте в рискова група, е препоръчително да се ваксинирате всяка година.“, добавя той.
  • Поддържайте висока хигиена на ръцете и повърхностите: „Мийте ръцете си редовно и почиствайте по-често бюрото, телефона, клавиатурата и всички повърхности, които се докосват от повече хора“, съветва д-р Рамск
5 мита за ваксините срещу грип
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