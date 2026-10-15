България

Ужасяващ инцидент край Мадан: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери

75-годишен шофьор и съпругата му са настанени в болницата в Смолян, без опасност за живота

15 октомври 2026, 15:29
Ужасяващ инцидент край Мадан: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери
Източник: БТА

М ъж и жена от Неделино пострадаха, след като автомобилът им падна в коритото на река Арда по пътя между село Търън и град Мадан. Произшествието е станало вчера около 11:51 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Мъж и жена паднаха в Дунав с колата си

Лекият автомобил, управляван от 75-годишен мъж от Неделино, се движел по прав участък от пътя, когато навлязъл в канавката вдясно, каза говорителят на полицита Елена Стоилова. Тя посочи, че вследствие на това водачът загубил контрол над управлението, автомобилът преминал през платното за насрещно движение, блъснал се в предпазната метална мантинела и паднал в речното корито.

Кола се обърна по таван на пътя Ардино

При произшествието водачът е получил множество фрактури на ребра, а 75-годишната му съпруга е с контузия на гръдния кош. Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, без опасност за живота.

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Състоянието на пострадалите е стабилно, без усложнения, каза д-р Атанас Белчилов, началник на Хирургичното отделение в смолянската болница.

Източник: БТА, Елена Павлова    
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