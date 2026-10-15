Помощта при раждане скача с над 56%, майчинството за втората година – 450 евро

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Еднократните помощи при раждане на дете ще бъдат увеличени с над 56%, а обезщетението за втората година от майчинството ще достигне 450 евро. Това предвижда проектът на държавния бюджет за 2027 г., съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

По думите ѝ правителството планира по-висока финансова подкрепа за семействата с деца въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи, информира NOVA.

Детските добавки нагоре с между 16% и 19%

Увеличение се предвижда и за месечните детски добавки – с между 16% и 19% в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа се възползват над 400 000 семейства в страната.

Готви се увеличение на детските надбавки

Значително повече средства са заложени и за отглеждането на деца с увреждания. Според Ефремова месечната помощ за дете с най-висока степен на увреждане ще нарасне с над 100 евро.

Майчинство: 450 евро за втората година и 75% при ранно връщане на работа

Промени се предвиждат и в обезщетенията за майчинство. За втората година увеличението ще бъде с 13%, като фиксираната месечна сума ще достигне 450 евро.

Правителството планира и по-висока финансова подкрепа за майките, които решат да се върнат на работа, преди детето им да навърши две години. В този случай те ще могат да получават 75% от обезщетението, което би им се полагало, ако продължат да отглеждат детето си вкъщи.

За първата година от майчинството също се очаква увеличение, свързано с планираното повишаване на максималния осигурителен доход. Размерът на това обезщетение зависи от осигурителния доход на майката през предходния период.

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

Данъчни облекчения и нови доходни прагове

Ефремова съобщи още, че се предвиждат допълнителни данъчни облекчения за семействата, както и промяна в доходните прагове за получаване на социални помощи. Целта е повече хора да запазят достъпа си до подпомагане при нарастване на доходите.

Ще бъдат увеличени и социалните плащания за хората с увреждания и за домакинствата с доходи под линията на бедност. Част от тези помощи са обвързани с размера на линията на бедност и нарастват автоматично при нейното повишаване.

Минималната заплата: между 660 и 672 евро

Социалният министър коментира и предвиденото увеличение на минималната работна заплата. Засега в проектобюджета за 2027 г. е заложен размер от 660 евро, но окончателното решение предстои.

„Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро“, заяви Ефремова.

Тя обясни, че размерът на минималното възнаграждение трябва едновременно да осигурява средства за покриване на основните потребности на работещите и да бъде поносим за работодателите. По думите ѝ окончателното решение се очаква в следващите две седмици, след като бъдат уточнени всички параметри на държавния бюджет.

Бюджетът вече е в Брюксел

Ефремова потвърди, че проектът на бюджета вече е изпратен за консултации в Брюксел. България има ангажименти към Европейската комисия за ограничаване на бюджетния дефицит, а сред препоръките са били и мерки за намаляване на социалните разходи. Въпреки това правителството е избрало да увеличи подкрепата за семействата и най-уязвимите групи, заяви министърът.

Според нея допълнителните разходи ще бъдат компенсирани чрез мерки за повишаване на бюджетните приходи. Ефремова посочи, че кабинетът се стреми към по-нисък прогнозен дефицит, без това да се отразява негативно върху доходите на населението.