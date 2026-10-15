България

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора

Николов получи окончателна присъда през 2023 г. за катастрофата от Великден 2020 г., при която загина журналистът

15 октомври 2026, 16:08
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К ристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд.

Девет години затвор за Кристиан Николов, подсъдим за смъртта на Милен Цветков

Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.

Прокуратурата иска 15 години затвор за Кристиан Николов

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.

Източник: БГНЕС    
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