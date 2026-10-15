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Удар в сърцето на руската авиация: Украински ракети „Нептун“ унищожиха шест бомбардировача Су-34М

Украинските ВМС твърдят, че са унищожили шест самолета Су-34М при нощна атака във Воронежка област

15 октомври 2026, 15:54
Удар в сърцето на руската авиация: Украински ракети „Нептун“ унищожиха шест бомбардировача Су-34М
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П рез нощта срещу 15 октомври Военноморските сили на Украйна са нанесели удар по руско военно летище във Воронежка област. Унищожени са шест бомбардировача Су-34М, съобщават от украинските ВМС.

Ударът е извършен с бреговата ракетна система „Нептун“ по военното летище „Борисоглебск“.

Освен самолетите е унищожено и оборудване, използвано за поддръжка на авиационните операции. На летището са регистрирани последващи експлозии и пожар. От ВМС на Украйна уточняват, че информацията все още се уточнява.

С какво е опасен Су-34М

Су-34М може да носи едновременно няколко управляеми и фугасни авиационни бомби, както и различни видове ракети. Това е един от основните самолети, използвани от руските сили за атаки с управляеми бомби срещу позициите на Украинските отбранителни сили и и селищата близо до фронта.

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От украинските ВМС отбелязват, че унищожаването на тези самолети отслабва авиационните възможности на противника. В резултат на това руската тактическа авиация ще действа по-рядко в съответните участъци на фронта.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му възобновява ударите срещу руски рафинерии. По думите му забраната за подобни атаки е била отменена.

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„РБК-Украйна“ припомня, че американското разузнаване е заплашило да спре споделянето на разузнавателна информация, ако Украйна продължи да атакува руски енергийни съоръжения. За това съобщи „Вашингтон Пост“ в понеделник, 12 октомври.

Източник: РБК    
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