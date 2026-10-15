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Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Системата ще насочва проверките към рискови случаи, а документите за експертиза ще могат да се подават онлайн без електронен подпис, обясни Божидар Божанов

15 октомври 2026, 16:46
Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Около 800 000 българи имат решение на ТЕЛК и броят им расте, каза в ефира на БНР съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. По думите му част от тези решения са фалшиви. Като пример той посочи блок във Варна с 11 места за хора с увреждания пред входа – в него живеел лекар, който участва в издаването на ТЕЛК решения.

Законопроектът на партията, внесен за трети път, беше приет на първо четене с пълен консенсус, каза Божанов. Той позволява аномалиите в системата на ТЕЛК да се откриват автоматично, включително с помощта на изкуствен интелект.

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Как ще работи системата

Досега проверките се насочваха по подробно описани правила. Изкуственият интелект ще съставя рискови профили много по-гъвкаво и ще посочва съмнителните случаи – например деменция при 30-годишен или единадесет души с увреждания в един блок, обясни Божанов.

Сигналът за аномалия няма да спира автоматично пенсия, уточни той. Той ще служи само за да насочи проверка от ТЕЛК, НЕЛК или здравното министерство, които така ще проверяват прицелно, а не напосоки.

Ще са защитени ли данните

Според Божанов това не означава епикризите на хората да се качват в ChatGPT. Ще се използва специализиран модел, създаден само за тази цел, а здравното министерство може да държи информацията затворена и да заличава личните данни преди обработката. Ако системата бъде инсталирана например в държавния облак, няма риск от изтичане на чувствителна информация, смята той.

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Повече пари за нуждаещите се

По думите на Божанов дори ако броят на хората с ТЕЛК спадне до 600 000, за реално нуждаещите се ще останат повече средства, включително за лични асистенти. А лекарите, които издават фалшиви документи, ще знаят, че са под наблюдение.

Законопроектът улеснява и самите кандидати за ТЕЛК. Вместо да събират хартии и да чакат на опашки, те ще могат да подават документите си електронно, без да е нужен квалифициран електронен подпис.

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