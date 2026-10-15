Свят

Тръмп договори доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар

Американският президент обяви доставки от над 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и един милион тона след това

15 октомври 2026, 15:02
Тръмп договори доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар
Източник: iStock
  • Русия възобнови износа на дизел след споразумение с Тръмп за увеличаване на световните доставки.
  • Първи танкер с 40 000 тона дизел отплава от Приморск към Мароко.
  • Сделката цели да ограничи цените на горивата, но предизвика критики от Украйна и европейски представители.

Русия отмени забраната за износ на дизелово гориво

Кремъл заяви, че руски дизел вече е започнал да достига световните пазари след сключването на споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизел за световните пазари в опит да намали цените на горивото. След сключването на споразумението Москва на 10 октомври премахна забраната си за износ на дизел.

„Дизелът започна да достига световните пазари и се очаква това да има известен положителен ефект за стабилизирането на петролните пазари. Макар че няма да успее напълно да ги стабилизира – и тук също трябва да се има предвид това“, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на света, а не на САЩ

Според информация на „Лондон Сток Ексчейндж Груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG) - компанията оператор на борсовата платформа в британската столица, Русия е възобновила вчера товаренето на дизел за износ в пристанището Приморск на брега на Балтийско море. Според данните за доставките танкер с около 40 000 тона дизелово гориво с изключително ниско съдържание на сяра е бил натоварен на 13 октомври и е поел към Мароко.

Тръмп се опитва да намали цените на дизела преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски, европейски официални представители и някои от съпартийците от Републиканската партия на Тръмп остро разкритикуваха сделката.

Русия отхвърли европейските критики на сделката за дизела и ги нарече „цинични“, като се има предвид, че Европа продължава да купува известни количества руски петрол и втечнен природен газ.

Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

Тръмп заяви миналия петък, че Русия незабавно ще достави повече от 300 000 тона дизел за САЩ и световния пазар.

Според информация на американската Агенция за енергийна информация това е по-малко от дневната консумация само на транспортния сектор в САЩ.

Тръмп каза още, че Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и още един милион тона „веднага след това“. Тези количества са достатъчни за задоволяване на нуждите на транспорта в САЩ за по-малко от четири дни.

Източник:  БТА, Владимир Арангелов    
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