ГДБОП показа кадри от акцията срещу източването на ВиК: Лукс, имоти, инвестиционни монети и часовници

П ари в брой, инвестиционно злато, скъпоценности и луксозни имоти разкриха антимафиотите от ГДБОП при мащабната си акция срещу организирана престъпна група за източване на милиони от ВиК сектора. Разследващите показаха разкоша, в който са живеели заподозрените, докато държавата е плащала милиони за ремонти „само на хартия“ и фрапиращи надценки - като PVC врата за 3200 лева, твърдят разследващите.

От Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) продължават разследването на корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки, ощетила държавата с милиони евро, съобщиха от главната дирекция във фейсбук. Задържани са 11 души, претърсени са седем частни домове и са направени 24 огледи на местопроизшествие. Иззети са над 20 хил. евро в различна валута, ценности – инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси. Разпитани са 38 души.

В хода на разследването и до момента е установено, че организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. на територията на Бургас и София. Тя е образувана с користна цел за извършване на престъпления от длъжностни лица. Установено е, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно-битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло. Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи.

По друга обществена поръчка, по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтаж на врата към водна камера от ПВЦ за 3200 лв.

Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с ДДС). Установено е също, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването. Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти

Работата по случая продължава.

Припомняме, че преди дни Окръжният съд в Бургас отказа да измени мярката за неотклонение на бившия директор на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев от домашен арест в задържане под стража. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група и беше освободен от ареста през август.