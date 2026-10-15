Свят

Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна

Според експерт от DroneSec съоръжението разполага с осем площадки за изстрелване и може да обслужва реактивните дронове „Геран-4“ и „Геран-5“

15 октомври 2026, 15:15
Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна
Източник: БТА/АР
  • Русия почти завърши за шест седмици нова база за ударни дронове в Ростовска област, близо до Украйна.
  • Според експерти осемте площадки може да позволят изстрелването на над 100 реактивни дрона дневно.
  • Използването на такива дронове от Русия рязко нараства, а по-високата им скорост затруднява украинската противовъздушна отбрана.

Русия почти е завършила изграждането на голяма база за изстрелване на ударни дронове в близост до Украйна само за няколко седмици, показват сателитни изображения.

Според експерти по отбраната и анализ на „Ройтерс“ на сателитни снимки Русия е почти приключила изграждането на голяма нова база за изстрелване на дронове с реактивни двигатели само за шест седмици. Това е поредното разширяване на ударните ѝ способности в близост до Украйна.

Сателитни изображения, предоставени от търговските компании Planet Labs и Airbus, показват, че теренът в Ростовска област, в Югозападна Русия, който на 31 август е бил празно поле, до сряда се е превърнал в комплекс с площ, равняваща се на около 126 футболни игрища.

Изграждането на базата съвпада с рязкото увеличаване на използването от Русия на ударни дронове с реактивни двигатели срещу Украйна. Киев изпитва затруднения да прехваща по-бързите оръжия, които могат да развиват скорост до 600 км/ч.

Войната в пълен мащаб вече навлиза в петата си година, а Киев очаква Русия да засили още повече атаките с реактивни дронове и ракети през тази зима.

Майк Моник, основател и главен изпълнителен директор на частната разузнавателна компания DroneSec, заяви, че според сателитните изображения базата ще може да изстрелва моделите „Геран-4“ и „Геран-5“, най-новите руски дронове с реактивни двигатели.

По думите му в западната част на съоръжението се виждат осем площадки с пускови релси, способни да изстрелват тези дронове. Така те ще допълнят съществуващата руска мрежа от най-малко 11 постоянни площадки, използвани за атаки с дронове срещу Украйна.

„Скоростта на строителството показва колко лесно Русия може бързо да използва вече утвърдените си настъпателни способности“, заяви Моник.

По думите му съоръжението изглежда почти завършено и вероятно ще са необходими „само няколко седмици, ако не и по-малко“, за да заработи напълно.

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  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАТО

Изграждането на съоръжението съвпада с влошаването на отношенията между Русия и военния алианс НАТО.

Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажи, навлизания на дронове във въздушното пространство и кибератаки срещу европейски държави. Миналия месец Русия предупреди, че може да използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира Калининградската област, руския ексклав на Балтийско море.

Моник заяви, че съчетанието от промишлено производство на дронове с реактивни двигатели, нарастващата им технологична сложност и сравнително ограничените възможности за цялостна защита срещу дронове в много страни от НАТО представлява предизвикателство за Запада.

„Възможността бързо да се разположат средства за нанасяне на мащабни атаки с помощта на безпилотни летателни системи създава стратегическа уязвимост за страните от НАТО“, каза той.

Според Моник съоръжението може да има капацитет да изстрелва 100 или повече дрона с реактивни двигатели в рамките на 24 часа, макар че Русия обикновено ги използва на малки групи през целия ден. Реалният капацитет ще зависи и от фактори като наличните запаси и конкретните цели.

Роб Джордан, директор на програмите в базирания в Лондон изследователски институт RUSI, заяви, че бетонните площадки и двете възможни пускови релси, видими на изображенията, изглеждат съвместими с пусковите трасета за руските дронове „Геран“.

„Такъв мащаб на строителство за толкова кратко време е впечатляващ. Това показва колко голямо доверие възлага Русия на способностите си за нанасяне на удари в дълбочина, вероятно за сметка на конвенционалните си сухопътни сили“, каза той. 

Руското министерство на отбраната не отговори незабавно на запитване за коментар относно съоръжението и по-широката програма на страната за дронове с реактивни двигатели.

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  • ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕАКТИВНИ ДРОНОВЕ РЯЗКО НАРАСТВА

Военни анализатори твърдят, че Русия пренасочва производствения си капацитет за дронове към модели с реактивни двигатели, тъй като Украйна изпитва затруднения да им противодейства.

Според данни на украинските военни, публикувани от „Ройтерс“ миналия месец, през трите летни месеца Русия е увеличила приблизително шест пъти използването на дронове с реактивни двигатели. Най-интензивно са били атакувани Киев и околният регион, показват данните.

Тези дронове представляват проблем, защото се движат твърде бързо, за да бъдат евтино прехващани от украинските дронове-прехващачи, предназначени за по-бавните им предшественици с бутални двигатели. В момента Киев спешно търси решение.

Сателитни изображения на новото съоръжение от 31 август показват няколко превозни средства в поле, но не и следи от строителни дейности. На снимките, направени на следващата сутрин, вече се вижда, че работата е започнала.

Базата заема площ от около 0,9 квадратни километра и се намира на приблизително 3,5 км от руската авиобаза „Милерово“, където е разположен 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк.

Според DroneSec новата площадка за изстрелване вероятно се намира в зоната на противовъздушна защита, осигурявана от системите в авиобазата. Това би затруднило украинските опити съоръжението да бъде атакувано.

Анализът на „Ройтерс“ показва, че на две от осемте пускови площадки вече са монтирани релси. Релси се изграждат и на още две площадки, а през три дни тази седмица от космоса са били забелязани и други строителни дейности.

Източник: "Ройтерс"    
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