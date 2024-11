Сгодени ли са Леонардо ди Каприо и Витория Черети?

Х оливудската звезда Леонардо ди Каприо е имал редица известни приятелки, но изглежда, че една специална жена може да е намерила ключа към сърцето му.

Италианският модел Витория Черети е романтично свързана със звездата от „Отмъстителят“ от лятото на 2023 г., а слуховете, че двойката се е сгодила, накараха интернет да изпадне в лудост.

Leonardo DiCaprio and model Vittoria Ceretti are reportedly engaged. (via DeuxMoi) pic.twitter.com/nNHouUxMAP

Родената в Бреша Витория, която вече се е появявала на корицата на Vogue, наскоро беше видяна с пръстен във формата на сърце - зашеметявайки феновете, които предполагаха, че Леонардо никога няма да има дълготрайна връзка.

Прочутият актьор, който наскоро отпразнува 50-ия си рожден ден, се оказа в центъра на множество мимове през годините поради факта, че много от предишните му приятелки бяха под 25 години.

През юни обаче Витория отпразнува 26-ия си рожден ден и изглежда, че двойката все още е заедно. Феновете вече смятат, че могат да чуят сватбени камбани. Ако това е вярно, Виттория за втори път ще се разходи до олтара, като първият ѝ брак завършва с разбито сърце.

Преди да се влюби в Леонардо, Витория беше омъжена за Матео Милери, диджей от Ню Йорк, който също е родом от Италия. Матео е склонен да поддържа сравнително ниска популярност в социалните медии. Въпреки това двойката позволи на последователите си да надникнат в спиращата дъха церемония на брега на морето в Ибиса на 1 юни 2020 г.

За съжаление, през юни 2023 г., само три години след сватбата си, Витория и Матео обявиха, че се разделят по взаимно съгласие.

Приема се, че те са се разделили още някъде преди януари 2023 г. Оттогава и двамата продължиха напред с нови любови, като за Матео се знае, че сега се среща с Граймс - майката на 3 от децата на Илон Мъск.

Що се отнася до Витория, Elle съобщи, че тя и Леонардо са се срещнали за първи път през май 2023 г. на премиерата на филма „Убийци на цветната луна“ на филмовия фестивал в Кан през 2023 г.

Fans go wild over new viral rumor that Leonardo DiCaprio, 50, is FINALLY engaged to model Vittoria Ceretti, 26 https://t.co/nQyRIv04IW pic.twitter.com/UMKN3LcFRS