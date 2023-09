Сепсис и оглушаване: Какво трябва да знаем за менингококовата инфекция

О пасните менингококи могат да причинят сериозни увреждания. Затова ваксината срещу тях е особено важна, пише DW .

Ето какво трябва да знаете за коварната бактерия:

Здравните власти в американския щат Вирджиния обявиха неотдавна "огнище на менингококова инфекция за целия щат". От юни 2022 досега там са се разболели 30 души. Това е три пъти повече от обичайното за подобен период време. Петима души починаха.

Болестта е опасна за хората с отслабен имунитет

Близо всеки десети пълнолетен е носител на менингококовите бактерии (Neisseria meningitidis). Менингококите са разделени в поне 12 т.нар. серогрупи, 5 от които причиняват повечето случаи: A, B, C, W и Y. Най-често се диагностицира серогрупата "В" - 66% от заболяванията са от този тип.

Когато имунната система е силна, а ваксинацията от детството все още осигурява защита, инфекцията минава незабелязано. Ако обаче се стигне до развиването на болестно състояние, менингококовата инфекция може да доведе до увреждане на мозъка, загуба на слух и когнитивни увреждания.

Менингитът е често срещана последица от менингококовата инфекция. Две трети от всички случаи на менингококова болест се развиват като менингит или възпаление на мозъка. Според Световната здравна организация (СЗО) менингококите са най-често срещаната причина за развитието на бактериален менингит. Особено в Субсахарска Африка има повтарящи се епидемии с дял на заболеваемостта до 1000 случая на 100 000 жители.

Сепсисът, т.е. отравянето на кръвта, също може да бъде резултат от инфекцията. В някои случаи може да се наложи ампутация на крайници. Подобни сериозни последици се срещат при приблизително един на всеки пет заразени. Около 10% от менингококовите инфекции завършват фатално.

