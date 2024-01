Селена Гомес разкри какво е прошепнала на Тейлър Суифт на "Златните глобуси"

Д ни след като поп звездите Тейлър Суифт и Селена Гомес бяха забелязани да разговарят на "Златните глобуси" - и сред много онлайн спекулации - Гомес разкри темата за дискусия.

Суифт присъства на церемонията, след като нейният концертен филм „Taylor Swift: The Eras Tour“ беше номиниран за наградата за кинематографични и касови постижения.

Selena Gomez is setting the record straight on that viral moment with Taylor Swift from the Golden Globes. https://t.co/2xdZ4RtzKT — TODAY (@TODAYshow) January 10, 2024

Гомес беше номинирана за най-добро представяне на актриса в телевизионен сериал - мюзикъл или комедия, а шоуто ѝ "Only Murders in the Building" бе номинирано за най-добър телевизионен сериал - мюзикъл или комедия.

Нито Гомес, нито Суифт спечелиха съответните си категории, но не реакциите на загубите привлякоха вниманието на феновете през цялата вечер.

Клип на Гомес, която шепне нещо на Суифт, карайки я да ахне, стана вирусен онлайн, докато феновете спекулираха каква информация може да е причинила реакцията на Суифт.

Selena Gomez and Taylor Swift talking at the Golden Globes. pic.twitter.com/MhQobfJ0qn — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2024

„Чудя се какво казва тя на Тейлър, защото изглежда толкова развълнувана“, пише потребител на X.

„Те определено планират световно господство“, пише друг потребител на X.

Някои призоваха четци по устните да анализират кадрите, докато много фенове празнуваха силното приятелство на двойката. Още повече хора спекулираха, че Гомес е обсъждал Тимъти Шаламе и неговата партньорка, риалити звездата Кайли Дженър.

Е! News стигнаха дотам, че публикуваха в Instagram снимка със заглавие „Клюкарстваше ли Селена Гомез за Кайли Дженър и Тимъти Шаламе на "Златен глобус"? Ето истината.“

Гомес се включи в коментарите на E! News от 9 януари за изясняване.

„Нееееееееееееееееееееееееееееееее, казах на Тейлър за двама мои приятели, които са във връзка. Не че това ви е работа“, отговори тя.

Суифт и Гомес имаха момичешка вечер на "Златните глобуси". Към двете се присъединиха Кели Телър и Ема Стоун.

Феновете приветстваха реакцията на Суифт, когато Стоун спечели "Златен глобус" за най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия, когато тя беше видяна да ръкопляска за актрисата от "Бедничките".

Приятелят на Суифт, Травис Келс, не присъства на събитието, но все пак присъстваше в шегите през цялата вечер. Водещият Джо Кой се подигра на любовта между спортиста към певицата по време на встъпителния си монолог.

„Голямата разлика между "Златен глобус" и НФЛ? На наградите „Златен глобус“ имаме по-малко снимки на Тейлър Суифт“, каза Кой.

След това камерата се насочи към Суифт, която безизразно посегна и отпи малко от питието си.

По-късно в шоуто Кой призна, че е написал само част от шегите си, след като получи смесени реакции от публиката .

„Получих сценария преди 10 дни. Очаквахте перфектен монолог ли?“, каза той.