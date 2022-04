Селена Гомес не е активна в интернет от повече от 4 години

С елена Гомес е променила живота си, като просто започнала да прекарва повечето си свободно време извън интернет пространството, разказват от ENews.

29-годишната актриса говори в понеделник пред Good Morning America за решението си да подобри психичното си здраве, като остане офлайн.

„Не съм активна в интернет от четири години и половина“, разкри Гомес. "Това промени живота ми напълно. Сега съм по-щастлива. Присъствам повече в реалния живот. Свързвам се повече с хората. Това ме кара да се чувствам нормално."

Гомес добави, че славата ѝ от детството я е довела до това решение.

„Израстването под светлината на прожекторите определено ме научи на толкова много“, обясни тя. "Не мога да повярвам, че съм там, където съм психически само защото предприех необходимите стъпки, за да се махна от това, което не е нормално."

Гомес, заедно с майка си Манди Тийфи и бизнесдамата Даниела Пиърсън, стартираха компанията за психично здраве Wondermind, която предоставя ресурси безплатно онлайн. „Наистина искам хората да бъдат разбрани, видяни и чути“, каза Гомес. "Ако съм известна с нещо, надявам се, че то ще е просто заради начина, по който се грижа за хората."

