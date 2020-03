На всеки по вкуса: Кои сериали да гледаме, докато сме у дома

В условията на извънредно положение на много хора ще им се наложи да си останат у дома за повече време.

Вече ви предложихме филми, които можете да гледате, докато стоите вкъщи.

Направихме и селекция от книги, които бихте могли да прочетете.

Тук можете да намерите плейлист с окуражителни парчета, които да успокоят съзнанието ви.

Днес ви предлагаме списък със сериали, с които да се запознаете в условията на домашна карантина.

Гарантирано: има за всекиго по нещо!

Ако сте любители на фантастиката, фентъзито и всичко по-шантаво, заложете на тези сериали:

„Игра на тронове”

„Stranger Things”

„Вещерът”

„Живите мъртви”

„Стар Трек”

„Дневниците на вампира”

„Луцифер”

Ако сте в настроение за сюжетна линия с исторически и документални мотиви, пуснете си:

„Короната”

„Чернобил”

