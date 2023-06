Секс скандал с Конър Макгрегър: Жена го обвини в посегателство след мач

К онър Макгрегър отговори на публикуването на видеоклип, на който се вижда как ММА боецът уж води жената, която го обвини в сексуално посегателство, в тоалетната, по време на финала на НБА миналата седмица.

В изявление, публикувано след твърденията, че боецът "принуждава (жената) към орален секс, екипът на Макгрегър твърди, че обвиненията са просто "изнудване", след като жената "променила историята си".

Жената твърди, че ирландският боец я е принудил във ВИП тоалетната в центъра "Касея" в Маями, след което се е изплюл върху нея. Тя също така твърди, че Макгрегър се е изплюл и върху себе си.

Обвиненията се появиха дни след като Макгрегър разкри, че с годеницата си Дий Девлин очакват четвъртото си дете.

В четвъртък жената е отишла в полицейския участък заедно с адвоката си и дала на полицията дрехите, които носела вечерта на предполагаемия инцидент, и по които според нея има ДНК на Макгрегър - от слюнка и сперма.

Във видеоклип, който се появи в сайта TMZ, се вижда как Макгрегър си проправя път през тълпата, преди да каже нещо на една жена. След това той я хваща за ръката и я повежда към тоалетната, заобиколен от охранители, а вратата се затваря зад тях.

Полицията в Маями и отборът от НБА "Маями Хийт", който е наемател на центъра "Касея", провеждат собствени разследвания.

Според писмата с юридически искания, изпратени не само до адвоката на Макгрегър, но и до "Хийт" и стадиона, жената е излизала от сградата, когато охраната на Макгрегър я извикала в мъжката ВИП тоалетна.

„След мача и след като г-н Макгрегър изпрати талисмана на Маями Хийт Бърни в болница, г-н Макгрегър повиши агресивното си, непровокирано и възмутително поведение, като насилствено нападна и преби клиентката на тази фирма в мъжката тоалетна на "Касейа" център“, се казва в писмото.

"Г-н Макгрегър, подпомогнат и подстрекаван от охраната на НБА и Маями Хийт Касейа, принуди жертвата да влезе физически чрез охраната в мъжката тоалетна, като я отдели от приятеля ѝ и я затвори вътре с г-н Макгрегър и неговия охранител.

"След като беше изолирана и хваната в капана на мъжката ВИП тоалетна в "Касейа" център, охраната отказа да я пусне да излезе или да допусне някой друг, включително приятеля ѝ, в тоалетната.

"След това г-н Макгрегър се появил от вътрешността на кабинката за хора с увреждания, пъхнал езика си в устата на жертвата и я целунал агресивно - се казва в писмото на адвоката.

Адвокатът на жената казва, че след това тя му казала, че трябва да използва тоалетната. Докато била в кабинката, Макгрегър "извадил пениса си и го напъхал в гърлото на жертвата".

Тя твърди, че е успяла да го свали от себе си, но казва, че след това той е плюл върху нея и върху себе си.

