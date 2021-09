Конър Макгрегър се спречка с гаджето на Меган Фокс на наградите на MTV

Б орецът по смесени бойни изкуства Конър Макгрегър и американският музикант Machine Gun Kelly влязоха в конфликт по време на музикалните награди на MTV този уикенд.

Двамата "влезли във физическа разправа" и дори трябвало охраната да се намеси, разказва Page Six.

Machine Gun Kelly and Conor McGregor just went at it at the VMA’s. pic.twitter.com/jKVnWO2nzv — MMA History Today (@MMAHistoryToday) September 13, 2021

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's 😳



(via laurademytrk/IG) pic.twitter.com/yMMudgq3YG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2021

"Макгрегър хвърли питието си по Machine Gun Kelly. Скараха се и след като се успокоиха, Конър отново реши да напада музиканта", информира източник на Page Six.

Според източници на TMZ Kelly отказал снимка на ирландския боец. Източниците казват, че Макгрегър се е спънал, разлял е част от питието си, а останала част е хвърлил по музиканта.

Друг очевидец отчасти потвърждава тази история, пише Variety, но допълва, че Макгрегър се е опитал да се доближи до Machine Gun Kelly, който е чакал на опашка за снимки на червения килим, когато охраната на музиканта спира MMA боеца и го избутва.

Макгрегър продължил да се бута напред, когато Kelly "някак изръмжал", гледайки ирландеца.

Очевидецът допълва още, че Макгрегър е "паднал назад и е изпуснал бастуна си", с който върви заради скорошно счупване на крака по време на професионална среща, но не пояснява в кой точно момент това се е случило.

Боецът продължил да пие питието си, крещейки "този скапан пънкар ме удари".

Секси или кич: Най-скандалните рокли на видео наградите на MTV (СНИМКИ)

По-късно пред медиите музикантът отказва коментар, докато ирландецът заявява:

"Аз се бия само с истински борци. Определено не се бия с малки Vanilla Ice бели рапърчета. Дори не го познавам този човек, нищо не знам за него, освен че е с Меган Фокс".