„Героите не правят така“: DC отхвърли секс сцена от „Харли Куин”

С екс сцена от анимираната поредица за възрастни „Харли Куин“ беше отхвърлена, защото... „героите не правят така”.

С този аргумент от DC Entertainment обявили за невъзможна предвидената секс сцена между Батман и Жената Котка в поредицата.

„В предстоящия трети сезон на „Харли Куин“ имаше сцена, в която Батман се спуска надолу, за да достави удоволствие на Жената Котка. Но от DC ни казаха - „Не можете да направите това. Абсолютно не. Героите не правят това“, обясниха пред Variety създателите на поредицата Джъстин Халпърн и Патрик Шумакър.

DC Comics had no problem w/ a movie where Harley Quinn forces Nightwing, or Batman gets it on w/ Batgirl (let's not even get on the subject of Joker violating Batgirl in the comics), but pleasing Catwoman consensually is a bridge too far for them?? smh, I see... 🙄 pic.twitter.com/UnUcfSQoWG