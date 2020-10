Предупреждение за расизъм в класики на Дисни

К онсултираното съобщение за съдържание на расизъм в класическите филми на Дисни, действащо от миналата година, е актуализирано със засилено послание. Когато се излъчват по стрийминг услугата Дисни+, филми като „Дъмбо”, „Питър Пан” и „Книга за джунглата” вървят с предупреждение за стереотипите, които присъстват във филма, пише Би Би Си (BBC).

„Тази програма включва отрицателни изображения и/или малтретиране на хора или култури. Тези стереотипи бяха погрешни тогава, погрешни са и сега”, се казва в предупреждението.

Актриси на бунт срещу Дисни

В съобщението се добавя, че

вместо да се премахне съдържанието, „ние искаме да признаем неговото вредно въздействие,

да се поучим от него и да предизвикаме разговор, за да създадем по-приобщаващо бъдеще заедно”.

Disney+ has added an on-screen content advisory to films that include “negative depictions and/or mistreatment of people or cultures.”



The message displays prior to several films including Lady and the Tramp, Jungle Book Aristocats, Dumbo, Peter Pan, and Swiss Family Robinson. pic.twitter.com/C9m2wOgQ7i