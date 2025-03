Сбогом, Ричард Чембърлейн – идолът, който завладя малкия екран

Р ичард Чембърлейн, който почина в неделя на 90-годишна възраст, стана известен през 60-те години като телевизионния сърцеразбивач д-р Килдър. Неговият елегантен външен вид му спечели легиони от фенки и му осигури участия в множество запомнящи се телевизионни продукции.

Почина звездата от „Птиците умират сами“ и „Шогун” Ричард Чембърлейн

Но именно в средата на кариерата си той преживя истински подем. През 80-те години се утвърди като „краля на телевизионния минисериал“, играейки западен затворник в "Шогун" и католически свещеник, разкъсван от забранена любов, в "Птиците умират сами".

През 1989 г. той отрича, че е гей, когато е изправен пред въпрос от френско списание, и запазва мълчание по темата до 70-годишна възраст. В интервюта, популяризиращи мемоарите му Shattered Love (2003), той съветва други водещи актьори да пазят личния си живот в тайна.

„В нашата култура все още има огромно количество хомофобия“, каза той. „Моля ви, не се заблуждавайте, че изведнъж всички сме чудесно и блажено приети.“

