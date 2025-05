Сара Джесика Паркър разкри подробности за връзката на Кари и Тузара

С ара Джесика Паркър сподели откровено размислите си за сложната и често токсична връзка между героинята ѝ Кари Брадшоу и Тузара (в ролята Крис Нот), докато размишляваше върху смъртта му в сериала „И просто ей така…“.

В интервю за E! News, дадено във вторник, 27 май, по повод предстоящия трети сезон на продължението на „Сексът и градът“, 60-годишната актриса заяви: „Всичко беше бъркотия, и всичко беше прекрасно.“

