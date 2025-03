Актриса от „Сексът и градът“ разкрива пикантни подробности

К ристин Дейвис си спомня един разговор, който никога няма да забрави от снимачната площадка на сериала „Сексът и градът“. 60-годишната актриса разкри, че създателите на шоуто, Дарън Стар и Майкъл Патрик Кинг, веднъж попитали нея и колежката ѝ Синтия Никсън „как се чувстват“ относно изпълнението на „орален секс“, пише New York Post.

Тя разкри чувствителната тема в неделя (23 март) в епизод на нейния подкаст „Шарлот ли си?“. „Синтия си спомни това, когато се случваше този епизод“, спомня си Дейвис, докато обсъждаше седмия епизод на сериала.

Тя продължи: „Тогава Дарън и Майкъл Патрик дойдоха при нас по отделно и казаха: „Знаете ли, как се чувствате относно извършването на орален секс с мъже? Защото ние се опитваме да напишем за това, но

ние сме гей мъже, а вие сте хетеросексуални жени. Можете ли да споделите с нас мислите си?“.

Докато актрисата – която изигра Шарлот Йорк в хитовият сериал – каза, че разговорът е бил малко труден за запомняне, тя призна, че „не“ е казала на Стар и Кинг, че „не харесва“ да прави орален секс. „Предполагам, че всички казахме своите различни неща“, каза тя на госта на подкаста Оливър Хъдсън. „И знам, че не съм казала, че не ми харесва, защото наистина не бих казала това“.

„Може да съм казала: „Не ми харесва някой да ми бута главата надолу“, защото определено кой харесва това? Никой, доколкото знам“, добави Дейвис. — „Но и това не помня, честно казано“.

