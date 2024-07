С шепа аспержи жена предсказва оттеглянето на Байдън и пола на следващия президент на САЩ

Е жедневните ни проблеми ни откъсват от най-големите и най-актуалните истории в новинарския цикъл. Изглежда обаче, че един човек е успял да изпревари последните новини, свързани с изборите в САЩ, въоръжен само с аспержи.

Новината, че президентът Джо Байдън се отказва от участие в изборите, се появи в неделя, 21 юли.

„Реших да не приемам номинацията и да съсредоточа цялата си енергия върху задълженията си като президент до края на мандата си“, заяви Байдън.

